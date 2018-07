V USA obžalovali z podpory Islamského štátu 28-ročného Američana

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 25. júla (TASR) - V americkom meste Detroit obžalovali v utorok muža podozrivého z poskytovania podpory Islamskému štátu (IS), ktorý USA pokladajú za teroristickú organizáciu. Informovala o tom agentúra AP.Podľa amerického ministerstva spravodlivosti 28-ročného Ibraheema Musaibliho zadržali príslušníci Američanmi podporovaných Sýrskych demokratických síl (SDF) počas bojov s Islamským štátom v Iraku a Sýrii. Musaibli je podozrivý, že tri roky - až do júna - vyvíjal aktivity v prospech islamistov.Námestník amerického ministra spravodlivosti John Demers uviedol, že Musaibli mohol svojou činnosťouMusaibli vyrastal v meste Dearborn v štáte Michigan. Jeho otec Izzy Musaibli pre denník Detroit News povedal, že jeho syn nie je bojovníkom IS, a pre túto organizáciu vykonávallen za stravu.