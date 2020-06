V USA predĺžia zákaz vydávania zelených kariet, cieľom je uvoľnenie pracovných miest v ekonomike

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

23.6.2020 (Webnoviny.sk) - Administratíva amerického prezidenta Donalda Trumpa predĺžila zákaz zelených kariet vydávaných mimo územia Spojených štátov do konca roka a zmrazila aj viaceré dočasné pracovné víza, vrátane takých, ktoré používajú technologické spoločnosti a nadnárodné korporácie. Zákaz vstúpi do platnosti v stredu.Cieľom tohto kroku je podľa administratívy uvoľnenie pracovných miest v ekonomike, ktorú tvrdo zasiahla pandémia koronavírusu, pre Američanov.Podľa vysokého vládneho predstaviteľa, ktorý sa pod podmienkou zachovania anonymity zhováral s médiami, by sa tak malo pre Američanov otvoriť do 525-tisíc pracovných miest. Kritici s tým však nesúhlasia.Trump zaviedol zákaz na vydávanie zelených kariet v zahraniční ešte v apríli a mal platiť 60 dní, ktoré by vypršali v pondelok. Týkal sa však prevažne rodinných príslušníkov, pričom nové kroky zahŕňajú aj neimigračné víza.