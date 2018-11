V USA sa začala vianočná nákupná sezóna, očakáva sa zdravý rast tržieb

Zákazníci čakajú v rade na zaplatenie v obchodnom dome Best Buy počas výpredajov na tzv. Black Friday (Čierny piatok) v americkom Overland Parku 23. novembra 2018. Foto: TASR/AP Zákazníci čakajú v rade na zaplatenie v obchodnom dome Best Buy počas výpredajov na tzv. Black Friday (Čierny piatok) v americkom Overland Parku 23. novembra 2018. Foto: TASR/AP

New York 23. novembra (TASR) - Americkí maloobchodníci oficiálne odštartovali kľúčovú vianočnú nákupnú sezónu s predĺženým časom predaja a veľkými zľavami, najmä na elektroniku a hračky.Vianočná horúčka v USA totiž štartuje v tzv. Black Friday (Čierny piatok) po Dni vďakyvzdania. Obchodníci sa cez predlžený víkend snažia prilákať klientov na obrovské zľavy.Black Friday však už nie je to, čo býval. Takzvané kamenné obchody totiž čelia čoraz väčšej konkurencii on-line predajcov, preto v snahe udržať s nimi krok rozširujú ponuku svojich tovarov aj na internete. A hľadajú nové spôsoby, ako si získať klientov.Reťazec Walmart má napríklad vo svojej mobilnej aplikácii digitálnu mapu, ktorá umožní kupujúcim nájsť presnú polohu položky v obchode. Spoločnosť Kohl má novú funkciu v mobilnej aplikácii, ktorá umožňuje zákazníkom kdekoľvek odfotografovať nejaké výrobky a potom nájsť podobné výrobky v ich obchodnom dome."Maloobchodníci vyťahujú všetky tromfy, aby získali zákazníkov skôr ako on-line obchody," povedal Marshal Cohen, hlavný poradca priemyselnej skupiny NPD Group. "Myslím, že celkové výdavky budú slušné," dodal.Mnohé veľké obchody, vrátane Walmartu, Best Buy a Macy's, začínajú a akciami a zľavami už večer na Deň vďakyvzdania. V dôsledku toho je v piatok v obchodoch menej ľudí ako v minulosti, keď sa pred nimi už v noci tvorili rady. To však bolo pred "érou on-line" predaja.Napriek tomu sa očakáva, že Čierny piatok bude najväčším nákupným dňom v roku, tvrdí spoločnosť ShopperTrak. Analytici odhadujú, že dnešné tržby budú vyššie ako pred rokom. Podľa MasterCard SpendingPulse, ktorá sleduje všetky formy platieb vrátane hotovosti, by mohli dosiahnuť 23 miliárd USD (20,17 miliardy eur) po vlaňajších 21 miliárd USD.Miera nezamestnanosti v USA dosiahla 3,7 %, čo je najnižšia úroveň za takmer 50 rokov a spotrebiteľská dôvera sa vyšplhala na 18-ročné maximum. Analytici preto predpovedajú zdravý rast tržieb za november a december.Národné združenie maloobchodníkov (NRF), najväčšia maloobchodná skupina v USA, očakáva, že v novembri a decembri sa maloobchodné tržby, bez tržieb z predaja automobilov, benzínu a reštaurácií, zvýšia o oproti vlaňajším o 4,8 % na 720,89 miliardy USD. Tempo ich rastu sa síce spomalí z vlaňajších 5,3 %, čo bol ich najprudší skok od roku 2010, ale stále je považované za "zdravé".Spoločnosť Adobe Analytics, ktorá analyzuje návštevy maloobchodných webových stránok, predpovedá za november a december 15-percentný nárast on-line predaja na 124,1 miliárd USD.(1 EUR = 1,1403 USD)