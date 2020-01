V USA zomrel francúzsky občan zadržiavaný imigračnými úradmi

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Houston 2. januára (TASR) - Americké imigračné úrady v stredu oznámili, že francúzsky občan s angolským pôvodom, ktorého zadržiavali, zomrel v nedeľu v nemocnici v štáte Nové Mexiko. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.Prisťahovalecká a colná polícia (ICE) zosnulého migranta identifikovala ako 40-ročnú osobu narodenú v Angole, ktorá má francúzske občianstvo. Podľa AFP ide o najnovšie zo série úmrtí, ktoré nastali v USA v období prísnych zásahov voči nelegálnym imigrantom. Oficiálnu príčinu smrti potvrdí pitva.Pracovníci francúzskeho konzulátu boli podľa ICE o prípade informovaní aKamerunský občan prišiel o život v októbri na následky krvácania do mozgu. Zadržiavali ho v stredisku pre migrantov v meste San Diego v štáte Kalifornia, spresňuje denník US Today. V ten istý mesiac prišiel o život aj Kubánec, ktorý očividne spáchal samovraždu v čase, keď ho ICE zadržiavala v štáte Louisiana. Päť guatemalských detí zomrelo v období od decembra 2018 do mája 2019.Znižovanie nelegálnej migrácie do USA je jednou z priorít amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho administratíva zaviedla opatrenia s cieľom obmedziť počet ľudí, ktorí prichádzajú do USA cez hranicu s Mexikom. Viacero opatrení však bolo zablokovaných súdmi a vyvolalo spory.