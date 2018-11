V utorok bude pokračovať proces s J. Roháčom v kauze mafiánskych vrážd

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 12. novembra (TASR) - Na Najvyššom súde (NS) SR bude v utorok (13.11.) proces s Jozefom Roháčom, ktorý je mediálne známy a v Maďarsku odsúdený na doživotný trest odňatia slobody.Roháča v prvej polovici júna senát NS SR vylúčil na samostatné konanie. Roháč vtedy nedal písomný súhlas svojmu obhajcovi Dušanovi Daňovému na pojednávanie v jeho neprítomnosti. Tentoraz však jeho obhajca už súhlas má. Ako v piatok (9.11.) pre TASR uviedol obhajca Daňový, jeho klient však nebude eskortovaný na Slovensko, keďže neprejavil o to záujem.V júni verejné zasadnutie na NS SR v spomínanej kauze vrážd s Róbertom L., prezývaným Kýbel prebiehalo za prísnych bezpečnostných opatrení a záujmu médií. Odvolacie konanie bolo naplánované aj na 13. júna, keď mal padnúť právoplatný verdikt. Kýbla, ako aj ďalších dvoch obžalovaných na verejné zasadnutie eskortovali. Medzi nimi je mediálne známy Alojz K, alias Lojzo Čistič. Člen senátu NS SR však nečakane vzniesol viacero námietok voči zloženiu senátu priamo v súdnej sieni. Senát je, podľa jeho názoru nezákonný. Proces bol vtedy prerušený.Bos gangu sýkorovcov Róbert L., prezývaný Kýbel, mal ísť do väzenia na doživotie. Trest mu koncom apríla minulého roku opäť vymeral Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Rozsudok si neprišiel vypočuť. Rovnako ani tiež na doživotie odsúdený Ivan C., zvaný Vinco-Vincko. Ďalší vysokopostavený člen zločineckej skupiny Martin B., známy ako Rus, si má odsedieť 23 rokov, keďže svoju vinu priznal. Alojza K., prezývaného Lojzo Čistič, súd síce uznal za vinného, ale upustil od uloženia trestu, lebo je už za mrežami na doživotie.Výška trestov, ktoré vtedy ŠTS uložil, je zhodná s tými, ktoré sýkorovci dostali rok predtým. Vtedy sa však niektorí odvolali na NS SR a ten vec vrátil späť prvostupňovému súdu.Sýkorovci a aj Roháč čelili obžalobe, ktorá ich vinila zo šiestich vrážd z rokov 1998 a 1999 - Eduarda a Roberta Diničovcov, Romana Deáka, Alojza Házyho, Dalera Hlavačku, Miloša Piliara, a zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.