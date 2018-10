V utorok nemusia byť obchody zo zákona zatvorené

Ilustračná snímka. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Bratislava 29. októbra (TASR) - Obchody na Slovensku nemusia byť v utorok 30. októbra počas mimoriadneho štátneho sviatku zo zákona zatvorené. Niektoré prevádzky však aj napriek tomu zatvoria, prípadne obmedzia otváracie hodiny.Napríklad všetky predajne v tento deň zatvorí reťazec Tesco. "konštatoval výkonný riaditeľ pre Tesco SR na Slovensku Martin Kuruc.Naopak, reťazec Lidl avizuje na svojej internetovej stránke, že v utorok 30. októbra bude mať predajne otvorené podľa bežných otváracích hodín.V utorok si Slovensko mimoriadnym štátnym sviatkom pripomína 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa z 30. októbra 1918 v Turčianskom Svätom Martine. Aby boli v tento deň povinne zatvorené všetky obchody, musel by sa podľa predsedu Odborového zväzu pracovníkov obchodu a cestovného ruchu Jozefa Zadňana nanovo otvárať Zákonník práce.Práve v Zákonníku práce je totiž prijaté zatvorenie obchodov na Slovensku počas ostatných štátnych sviatkov. Celkovo ide o 15,5 dní v roku. Zamestnávatelia počas týchto dní nemôžu zamestnancom nariadiť a ani s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi a s tým súvisiace práce.Keďže v utorok 30. októbra ide o jednorazový štátny sviatok, odborári podľa Zadňana akceptujú to, že obchody sú v tento deň otvorené. Chváli však predajne, ktoré napriek tomu v tento deň svoje prevádzky zatvoria, prípadne obmedzia čas predaja.Spotrebitelia by však mali pamätať na to, že na štvrtok 1. novembra sa už vzťahuje zákaz predaja prijatý v Zákonníku práce. Všetky obchody tak musia byť v tento deň zo zákona zatvorené. Výnimka ale bude platiť na predaj kvetov a predmetov určených na výzdobu hrobového miesta.Zároveň sa počas tohto dňa nevzťahuje zákaz predaja napríklad na čerpacie stanice či predajne na letiskách a staniciach, tiež lekárne alebo predajne suvenírov. Zákaz pritom platí len na predaj tovaru, otvorené tak môžu byť prevádzky poskytujúce služby, napríklad kadernícke a kozmetické salóny či požičovne.