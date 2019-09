V utorok začnú z Múru nárekov vyberať lístočky s prosbami Bohu

Ortodoxný Žid sa modlí pri Múre nárekov, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 23. septembra (TASR) - Nadácia Western Wall Heritage Foundation, ktorá sa stará o záležitosti súvisiace s Múrom nárekov v Jeruzaleme, začne v utorok ráno vyberať lístočky s prosbami adresovanými Bohu vkladané do špár medzi kameňmi múru židmi i nežidmi. Napísal to v pondelok denník The Jerusalem Post.Lístočky sa vyberajú dvakrát do roka: pred židovským Novým rokom — sviatkom Roš ha-šana (tento rok pripadne na 30. septembra) — a sviatkom Pesach.Lístky sa vyberú bez toho, aby ich niekto čítal, zhromaždia do vriec a odvezú na Olivovú horu, kde ich uložia do zeme.Medzi nimi sú aj odkazy zaslané klasickou či elektronickou poštou alebo faxom, ktoré sú vložené do špár Múru nárekov za symbolický poplatok.Západný múr je pozostatkom komplexu Druhého jeruzalemského chrámu, ktorý bol zničený v roku 70 n.l. a dnes stojí pod miestom, ktoré Židia nazývajú Chrámová hora. Múr je dlhý takmer 500 metrov, pričom jeho väčšia časť je ukrytá v podzemí. Sprístupnená časť, pred ktorou sa schádzajú a modlia ľudia, je dlhá len 50 metrov a vysoká necelých 15 metrov.