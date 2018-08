V uzavretom zaparkovanom kamióne objavili 16 utečencov z Afriky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Esselborn 28. augusta (TASR) - Nemeckí policajti objavili v utorok na diaľničnom parkovisku v spolkovej krajine Porýnie-Falcko kamión so 16 utečencami z Afriky.Pätnástich z utečencov prepravili do záchytného zariadenia v Ingelheime, jedného na vyšetrenie do nemocnice, informovali tlačová agentúra DPA a regionálne rozhlasová stanica SWR s odvolaním sa na policajné zdroje. Podľa nich mužov zákona privolal svedok, ktorý z uzavretého vozidla počul volanie o pomoc. Štátna príslušnosť objavených mužov je predbežne predmetom vyšetrovania.Po policajnom zásahu došlo k výsluchu vodiča vozidla so zahraničným evidenčným číslom. Úlohu 27-ročného srbského občana v kauze sa zatiaľ nepodarilo objasniť, uviedol policajný hovorca.Vyšetrovanie pokračuje pre dôvodné podozrenie z trestného činu prevádzačstva, v rámci neho sa vyšetrovatelia sústredia i na spresnenie trasy inkriminovaného vozidla.