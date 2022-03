V Záhrebe sa zrútil ukrajinský dron, žiaden zo systémov protivzdušnej obrany ho nezachytil (video)

Zlyhali systémy protivzdušnej obrany

Ukrajinský prieskumný dron

11.3.2022 (Webnoviny.sk) - Na predmestí chorvátskeho hlavného mesta Záhreb havaroval dron, ktorý pravdepodobne doletel až z vojnovej zóny na Ukrajine.Chorvátske úrady po stretnutí Národnej bezpečnostnej rady vo vyhlásení uviedli, že „bezpilotné vojenské lietadlo“ vstúpilo do chorvátskeho vzdušného priestoru zo susedného Maďarska s rýchlosťou 700 kilometrov za hodinu a vo výške 1 300 metrov.V súvislosti s incidentom začnú kriminálne vyšetrovanie a budú o ňom informovať aj Organizáciu Severoatlantickej zmluvy (NATO).To, že stroj havaroval na predmestí Záhrebu, znamená, že preletel prinajmenšom 560 kilometrov bez zachytenia systémami protivzdušnej obrany v Chorvátsku a Maďarsku, ktoré sú členmi aliancie, pripomína agentúra AP.Vojenskí odborníci z online magazínu The War Zone tvrdia, že havarovaný stroj je pravdepodobne sovietsky prieskumný dron Tu-141 Striž, ktorý musel vážne zlyhať a preletel z Ukrajiny cez celé Maďarsko až do Chorvátska. Ukrajina je podľa nich jediným známym súčasným prevádzkovateľom Tu-141.Chorvátska polícia uviedla, že na miesto havárie prišli po tom, ako dostali hlásenie od miestnych obyvateľov. Po príchode našli v zalesnenej oblasti veľký kráter a dva padáky.Niektoré zaparkované autá boli poškodené. Starosta Záhrebu Tomislav Tomašević uviedol, že časti stroja boli popadané na rôznych miestach. Nikto podľa neho neutrpel zranenia.