V zámku Eckartsau možno sedieť vo vlaku cisára Uhorska Franza Jozefa

Eckartsau 27. augusta (TASR) – Okrem stálej expozície Cisár bez koruny – kronika poslednej rozlúčky je v rakúskom zámku Eckartsau neďaleko Bratislavy sprístupnená nová výstava s názvom Karol & Zita – V tieni histórie. Aj tá sa týka prelomového obdobia roka 1918, konca rakúsko-uhorskej monarchie a zmien na mape Európy po prvej svetovej vojne.V rekonštruovaných priestoroch bývalej zámockej kuchyni a dvoch priľahlých miestnostiach je to prvá expozícia. Približuje obdobie rokov 1887 až 1922. Začína sa veľkou osobnosťou - cisárom Franzom Jozefom, ktorý za 68-ročnej vlády formoval krajinu aj ľudí. Nasledovalo komplikované obdobie riešenia následníctva trónu. Cisár Karol sa k nemu dostal neplánovane. Atentát na arcivojvodu Franza Ferdinanda v Sarajeve mal preňho a manželku Zitu dvojaký vplyv. Udalosti ho posunuli k legitímnemu následníctvu na trón, ako aj viedli k vyhláseniu vojny medzi Rakúsko-Uhorskom a Srbskom, ktorá sa rýchlo rozšírila do Európy i mimo nej.Písomné a obrazové dokumenty, osobné veci panovníkov, busty a suveníry s cisárskou rodinou spestrujú expozíciu. Zároveň prezrádzajú vtedajšiu vojnovú propagandu i utrpenie ľudí. Video v podlahe premieta boje, ďalšie záznamy dokumentujú pohreb cisára Franza Jozefa a korunováciu Karola ako kráľa Uhorska. Nechýbajú výpovede zamestnancov, ktorí sa pamätajú na posledný deň pobytu Karolovej rodiny na zámku a jej rozlúčku 23. marca 1919, kedy naposledy spievali v kaplnke rakúsku hymnu. V nej tento mesiac pribudol exponát – busta cisára Karola I.V novej hutnej expozícii na pomerne malom priestore je aj farebné video z návštevy zámku (2008) potomka dlhodobo vládnuceho habsburského rodu v Európe Otta Habsburga. V rohovej časti expozície si návštevník môže symbolicky posedieť v Karolovom exilovovam vlaku, ktorým odišiel do Švajčiarska.uviedla pre TASR sprievodkyňa Mária Gajdoš.Dodala, že prehliadky v slovenskom jazyku sa konajú vždy o 15. hodine počas slovenských sviatkov a nie je potrebné sa dopredu prihlasovať. Najbližšie budú 29. augusta, 1. a 15. septembra, posledná 1. novembra. Návšteva je možná aj inokedy a Slováci majú k dispozícii stručný text vo svojom jazyku.