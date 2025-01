V Západných a Vysokých Tatrách platí druhý stupeň lavínového nebezpečenstva, dôvodom je silné oteplenie

Vplyvom silného oteplenia a slnečného žiarenia trvá vo Vysokých a Západných Tatrách mierne lavínové nebezpečenstvo, 2. stupeň. Na strmých, slnkom osvietených svahoch sa očakávajú menšie, až stredne veľké lavíny z mokrého snehu.

Uvoľnenie lavíny je možné najmä pri veľkom dodatočnom zaťažení, no očakáva sa aj výskyt spontánnych lavín. Vo vysokých polohách sa na tienistých svahoch môžu naďalej nachádzať snehové dosky a vankúše z vetrom previateho snehu.

Stredisko lavínovej prevencie

Kvalita snehovej pokrývky

Ich rozmiestnenie je lokálne, no pri ich zaťažení je možné uvoľniť lavínu. Informuje o tom Stredisko lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby na webovej stránke.Snehová pokrývka je vplyvom aktuálneho počasia veľmi rôznorodá. Pretrváva silné oteplenie a inverzia. V stredných polohách sa teplota vzduchu pohybuje od 4 do 10 stupňov Celzia. V dolinách pri hmle sa udrží okolo 0 stupňov Celzia.S tým súvisí aj kvalita snehovej pokrývky, ktorá je ráno premrznutá a na povrchu sa nachádza kôra. Vplyvom slnečného žiarenia sa sneh mení na vlhký až výrazne mokrý. Hrebene a sedlá sú vyfúkané na starý ľadový povrch.Najviac snehu je na južných, juhovýchodných a východných svahoch nad pásmom lesa a jeho výška sa pohybuje od 40 do 100 cm, v žľaboch lokálne viac. Tendencia lavínového nebezpečenstva môže stúpať.