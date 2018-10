V zápase Košíc s Detvou padlo osem gólov

Na snímke vľavo hráč Košíc Dávid Šoltés pred brankárom Detvy Romanom Petríkom v zápase 13. kola hokejovej Tipsport Ligy HC Košice - HC 07 Detva 19. októbra 2018 v Košiciach. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

HC Košice - HC 07 Orin Detva 7:1 (4:1, 2:0, 1:0)



Góly: Góly: 3. Šoltés (Dudáš, Spilar), 3. Žitný (Krajňák, Koch), 7. Kafka (Netík, Pulli), 15. Kafka (Pulli, Netík), 21. Šoltés (Brophey, Nagy), 37. Nagy (Brophey, Haščák), 45. Brophey (Haščák, Nagy) - 17. Ďaloga (Surový). Rozhodovali: Stano, Nikolič - Gegáň, Frimmel, vylúčení: 2:6 na 2 min., presilovky: 3:0, oslabenia: 0:0, 3137 divákov. Zmeny: 3. Riečický (Det.) namiesto Petríka.



zostavy:



HC Košice: Habal - Pretnar, Koch, Čížek, Pulli, Dudáš, Šedivý, Lenďák - Haščák, Brophey, Nagy - Netík, Suja, Kafka - Spilar, Galamboš, Šoltés - Hričina, Krajňák, Žitný - Klíma



HC 07 Detva: Petrík (3. Riečický) - Martin Chovan, Kuklev, Gachulinec, Hraško, F. Fekiač, Sládok, Hedera, Šimon - Ščurko, Murček, Puliš - Jakuceňa, Magogin, Žilka - Ďaloga, Král, M. Surový - Tibenský, Valent, Matúš Chovan

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 19. októbra (TASR) - Tón zápasu udali už úvodné minúty. V 3. minúte si Šoltés po výbornej práci Spilara vychutnal brankára Petríka, a keď Žitný pohotovou strelou o 37 sekúnd zvýšil na 2:0, prišlo k striedaniu brankárov hostí. Nabudení domáci nepoľavili v aktivite a hráči Detvy sa iba sporadicky dostávali do útočného pásma. Svoju presilovku v 4. minúte nevyužili, naopak, presilovková kombinácia Košičanov so zakončujúcim Kafkom priniesla ďalší gól domácich. Hostia hrali v prvej tretine štyrikrát oslabení a v 15. minúte pykali opäť, keď z typickej presilovkovej pozície skóroval znovu Kafka - 4:0. Do gólovo úrodnej dvadsaťminútovky napokon prispeli aj hráči Detvy. V 17. minúte sa Ďaloga predral cez Šedivého a zblízka prepasíroval puk za Habala - 4:1.Košičania boli v hernej pohode a hostí aj v druhej tretine často dostávali pod tlak. V 21. minúte zvýšil Šoltés na 5:1. Riečický sa musel mať v druhej tretine na pozore, vo veľkých šanciach ho neprekonali Netík či Klíma, no v 37. minúte predsa len inkasoval. Zmätok hostí v rozohrávke potrestal Nagy a zvýšil na 6:1.Hráči Detvy si od druhej tretiny dávali pozor na vylúčenia, no nabudení Košičania sa vedeli dostať do šancí. Siedmy gól domácich priniesla kombinácia prvého útoku, keď ideálnu prihrávku Haščáka zužitkoval Brophey - 7:1. Aj ďalšie minúty priniesli ofenzívne manévre košických hráčov, ďalší gól však už diváci nevideli.