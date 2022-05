V zápase Nemecka s Talianskom padlo 13 gólov, Fíni sfúkli Britov a Lotyšsko uspelo proti Rakúsku (video)

MS v hokeji 2022 – výsledky (piatok)

A-skupina



Nemecko - Taliansko 9:4 (4:0, 2:1, 3:3)









Kazachstan - SLOVENSKO 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)







B-skupina



Veľká Británia - Fínsko 0:6 (0:2, 0:2, 0:2)









Lotyšsko - Rakúsko 4:3 (0:0, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0)



20.5.2022 (Webnoviny.sk) - Až trinásť gólov prinieslo piatkové stretnutia základnej A-skupiny na hokejových majstrovstvách sveta vo Fínsku. V Helsinkách nemeckí hráč nastrieľali Talianom deväť gólov, pričom sami inkasovali štyrikrát. Získali ďalšie tri body a na svojom konte ich majú už 12, postup do štvrťfinále by im teda už nemal ujsť.Po 12 bodov majú v "áčku" aj Kanaďania a Švajčiari, no tí odohrali o jeden duel menej ako Nemci. V druhom piatkovom zápase A-skupine Slováci vydreli zisk troch bodov zo súboja proti Kazachom, zdolali ich 4:3 a stále majú postup do vytúženého štvrťfinále vo svojich rukách. Reprezentanti Kazachstanu z piatich stretnutí nezískali ešte ani bod.V B-skupine v Tampere popoludní domáci Fíni pohodlne triumfovali nad výberom Veľkej Británie hladko 6:0 a sú na čele tabuľky. V druhom súboji "béčka" medzi Lotyšmi a Rakúšanmi sa zrodila remíza 3:3 a extra bod si pripísali lotyšskí hráči triumfom v samostatných nájazdoch.