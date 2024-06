V zápase proti Belgicku strelil Schanz jeden zo svojich životných gólov. Tréner Slavie Trpišovský v ňom vidí neskutočného pracanta

Stratil otca

Jeden z jeho životných gólov

18.6.2024 (SITA.sk) - Slovenský strelecký hrdina v súboji proti Belgičanom Ivan Schranz nevydržal na trávniku až do konca zápasu. Za mohutného potlesku fanúšikov z neho schádzal v 81. min, keď ho už chytali kŕče v lýtkach.Pozornému oku neušlo, že pri svojom víťaznom góle zo siedmej minúty zápasu sa na chvíľku zahľadel do neba. Akoby tam hľadal otca Dušana, ktorý pred dva a pol rokom tragicky prišiel o život.Začiatkom novembra 2021 ho našli v Šúrskom kanáli, keď pri bicyklovaní spadol do vody a utopil sa. Mal 57 rokov a jeho syna futbalistu to na dlhší čas totálne zložilo.„Nikdy sa nezmierim s tým, čo sa vtedy stalo. Viem však, že je tam hore teraz hrdý na to, čo všetko som dokázal," odkázal otcovi Ivan Schranz.

Podľa českého webu iDnes.cz si vzhľadom na prežitý príbeh nik zo slovenského tímu nezaslúžil streliť víťazný gól viac ako práve 30-ročný Schranz. So Slaviou Praha má zmluvu do roku 2026 a veľkú futbalovú kariéru už zrejme dohrá v tomto klube. Aj keď svojho času koketoval aj s najväčším pražským rivalom - Spartou. Tam ho však pred 9 rokmi odmietli, nepresvedčil ich počas polročného hosťovania.

Spokojní s jeho službami úplne neboli ani v Dukle Praha či Českých Budějoviciach, a tak sa cez Jablonec vrátil do Prahy, ale už do dresu Slavie. Za tri roky tam v českej Fortuna lige nastrieľal 17 gólov a ďalších 10 pridal na európskej scéne. Teraz sa v A-tíme Slovenska blysol zásahom, ktorému zrejme prischne prívlastok najpamätnejší.

„Je to jeden z mojich životných gólov, o to je to všetko krajšie. Víťazstvo nad Belgickom je vždy cenné, podali sme skvelý a disciplinovaný výkon a zaslúžili sme si to," povedal Schranz pre TV Markíza.

Je cenným prínosom pre mužstvo

Schranzov tréner v Slavii Praha Jindřich Trpišovský o ňom hovorí, že hráč s jeho prístupom k povinnostiam na ihrisku je mimoriadne cenný pre mužstvo.

„Je to neskutočný pracant. Keď je zle, Ivan nám vždy pomôže," viackrát v minulosti zopakoval Trpišovský. Schranzov gól bol príkladom šikovnosti a futbalového rozumu. Po chybe Jeremyho Dokua najprv pätičkou posunul loptu voľnému Jurajovi Kuckovi a keď ten trafil len do brankára Koena Casteelsa, odrazenú loptu pohotovým volejom upratal do bránky.

„Presne to sú tie jeho chvíle. Keď sa to príliš nečaká, zrazu sa tam objaví a využije svoju príležitosť. To všetko vďaka svojej rýchlosti, odhodlaniu a pracovitosti. Potom už len zdvihol ruky, pozrel sa smerom k nebu a potichu poslal pozdrav otcovi: Tati, to je pre Teba," opísal Schranzov gól český web iDnes.cz.

Schranzov pohľad

A aký bol pohľad na najdôležitejší moment zápasu očami jeho hlavného aktéra?„Belgičania urobili chybu v rozohrávke, už ani neviem, či si to súperov hráč neprebral alebo dal slabú prihrávku. V každom prípade som ju vystihol a hneď som ju posúval Kucovi. Brankár jeho strelu vyrazil rovno predo mňa a ja som tiež veľmi nerozmýšľal a z prvej som ju pálil. Chcel som ju trafiť za brankárov chrbát, a to sa mi aj podarilo. Trochu som potom zaváhal, lebo som si nebol istý, či som na hrane alebo za hranou ofsajdu. Počkal som si na verdikt VAR a až potom som sa začal tešiť. Celkovo sme mali v tomto zápase aj veľa šťastia, ale išli sme mu naproti," citoval Schranza denník Šport.