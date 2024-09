V Zariadení pre seniorov v Košiciach vznikne hospic, poskytne dôstojné podmienky na prežitie posledných chvíľ

Hospic aj pre občanov, ktorí nie sú klientmi

Investícia do skvalitňovania života

7.9.2024 (SITA.sk) - V Zariadení pre seniorov na Garbiarskej ulici v Košiciach by mal vzniknúť hospic. Vzniknúť by mal na druhom poschodí zariadenia, jeho cieľom bude poskytnúť nevyliečiteľne chorým osobám dôstojné podmienky na prežitie ich posledných chvíľ.„Mesto Košice chce prostredníctvom svojho Strediska sociálnej pomoci (SSPmK) zlepšiť podmienky poskytovania sociálnej a zdravotnej starostlivosti pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v najťažšom období života," uvádza mesto Košice a dopĺňa, že SSPmK uspelo vo výzve z Plánu obnovy a odolnosti zameranej na rozšírenie a obnovu hospicov.Hospic by mal mať kapacitu maximálne 20 osôb a predpokladané náklady na jeho zriadenie sú približne 900-tisíc eur. Konečná cena bude známa po verejnom obstarávaní, s ktorým sa začne po vydaní stavebného povolenia.„Pri splnení všetkých podmienok bude zriadenie hospicu plne hradené z Plánu obnovy a odolnosti. Potrebovali sme zariadenie takéhoto typu najmä pre našich klientov, u ktorých dôjde k zhoršeniu zdravotného stavu a budú vyžadovať paliatívnu starostlivosť. Tú im poskytneme takým spôsobom, aby sa nemuseli premiestňovať mimo nášho zariadenia na Garbiarskej,“ priblížil riaditeľ Strediska sociálnej pomoci mesta Košice Anton Širgeľ.Doplnil, že hospic bude slúžiť aj občanom, ktorí nie sú ich klientmi. Košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý) akcentoval, že mesto by sa malo postarať o najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva.„Veľmi dobre si uvedomujeme, že zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb je dlhodobým procesom. Už druhý rok nám úspešne funguje novovybudované Centrum komunitných sociálnych služieb v Krásnej, ktoré dokáže zlepšiť životné podmienky až pre 46 svojich klientov. Aj v Košiciach neustále narastajú počty seniorov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných. Som rád, že nový hospic im vytvorí kvalitné podmienky v ich ťažkých chvíľach," uviedol. Samospráva pripomenula, že spolu s SSPmK dlhodobo investujú do skvalitňovania života klientov v zariadeniach sociálnych služieb.„V uplynulých dňoch sa okolo Zariadenia pre seniorov na Garbiarskej ulici dokončil nový chodník, ktorí využívajú klienti zariadenia a ich návštevy. Pred necelými dvoma rokmi sa v zariadení za vyše 70 000 eur zrevitalizovala oddychová zóna. V rokoch 2020 - 2021 sa tam zrekonštruovala stredná časť budovy za vyše 190 000 eur," uviedlo mesto.Pripomenulo aj úpravy centrálnych bezbariérových kúpeľní a zakúpenie nových áut na prepravnú službu a rozvoz stravy. „Okrem toho sa za vyše 116 000 eur vynovilo Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) v bytovke na Južnej triede 23, ktoré takisto patrí pod SSPmK," uzavrelo.