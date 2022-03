V zariadeniach sociálnych služieb chýbajú opatrovatelia. Záujemcom o túto prácu preplatí Nadačný fond HARTMANN kurz opatrovania

HARTMANN–RICO

21.3.2022 (Webnoviny.sk) -Podľa najnovšej Správy Európskej komisie o starnutí populácie sa Slovensko ocitá na prvých priečkach najrýchlejšie starnúcich krajín v Únii. Reálne hrozí, že o niekoľko rokov sa na Slovensku nebude mať kto starať o ľudí odkázaných na pomoc opatrovateľov a odborného zdravotníckeho personálu. Spoločnosť HARTMANN-RICO veľmi citlivo vníma nedostatok opatrovateľov v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku a prostredníctvom svojho Nadačného fondu proaktívne reaguje na túto situáciu. V záujme získavania nového kvalifikovaného personálu v zariadeniach sociálnych služieb už od minulého roka prepláca uchádzačom o tento typ práce rekvalifikačné kurzy v plnej výške. V minulom roku túto pomoc využilo 54 žiadateľov, ktorí reálne aj získali uplatnenie v niektorom zo zariadení sociálnych služieb na Slovensku."Tento rok v tejto iniciatíve pokračujeme. Aj vzhľadom na významné celospoločenské zmeny, ktoré sú globálneho charakteru, sme sa rozhodli nechať otvorený grant priebežne počas celého roka. To znamená, že záujemcovia sa môžu o finančný príspevok na rekvalifikačný kurz opatrovania hlásiť počas celého roka," hovorí Ľubica Bezeli zo spoločnosti HARTMANN-RICO.V rámci tretej grantovej výzvy podporí fond tých žiadateľov, ktorí splnili podmienky výzvy. Tí, ktorí nestihli podať žiadosti, tak budú môcť urobiť počas celého tohto roka, priebežne, až do vyčerpania finančných prostriedkov určených na tento účel."Zjednodušujeme systém získavania finančných prostriedkov z Nadačného fondu HARTMANN. A to je dobrá správa pre všetkých žiadateľov. Odteraz si nebudú musieť pamätať konkrétne dátumy, ale ak sa rozhodnú urobiť si rekvalifikáciu na kurz opatrovania vedia, že Nadačný fond HARTMANN stojí pri nich a v tejto situácii je im nápomocný," hovorí Eva Šaradinová zo spoločnosti HARTMANN-RICO. Zároveň dodáva: "myslíme si, že v dnešnej situácii je to určitým spôsobom aj príležitosť pre ľudí z iných krajín, ktorí sa chcú zamestnať na Slovensku v tomto odbore, ale nemajú na to potrebnú kvalifikáciu. Uhradíme im v plnej výške náklady na rekvalifikačný kurz a pomôžeme im začleniť sa na trhu práce," dodáva Šaradinová.Opatrovateľstvo je pomáhajúca profesia, ktorá má zvláštne nároky, nielen na kvalifikačné predpoklady ale aj na ľudský prístup. Túto prácu by mali robiť ľudia z presvedčenia, ktorí majú empatiu a vedia súcitiť s inými. Byť dobrým opatrovateľom, znamená byť dobrým človekom. Pokiaľ uvažujete nad zmenou profesie, pošlite Nadačnému fondu HARTMANN vašu žiadosť o finančný príspevok na refundáciu nákladov súvisiacich s rekvalifikačným kurzom opatrovania. Bližšie informácie, podmienky čerpania grantu, ako aj elektronickú žiadosť nájdete na www.hartmann.info alebo na stránke www.cpf.sk Spoločnosť HARTMANN-RICO patrí medzi najvýznamnejších výrobcov a distribútorov zdravotníckych prostriedkov a hygienických výrobkov v Českej a Slovenskej republike. Vznikla v roku 1991 vstupom spoločnosti PAUL HARTMANN AG do vtedajšieho štátneho podniku Rico Veverská Bítýška. Spoločnosť je súčasťou medzinárodnej skupiny HARTMANN so sídlom v Heidenheime v Nemecku. Viac ako 25 rokov pôsobí HARTMANN-RICO aj na území Slovenska, so sídlom v Bratislave.