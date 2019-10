V Žarnovici pribudla Chillout zóna, má byť miestom pre oddych

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Žarnovica 7. októbra (TASR) - V Žarnovici pribudla nová oddychová zóna, ktorá ponúkne miestnym priestor na oddych, ale aj rôzne podujatia. Za realizáciou Chillout zóny, ktorá vznikla na miestnom sídlisku, je skupina mladých zanietených dobrovoľníkov, ktorí tu chcú organizovať pravidelné akcie.Mestský poslanec, predseda mestského mládežníckeho parlamentu a zároveň člen realizačného tímu Radim Vojtko priblížil, že impulzom pre vznik projektu bolo práve to, že mladým ľuďom v meste chýbajú oddychové zóny a tienené miesta. Chillout zóna má byť preto miestom na únik pred slnkom, priestorom pre oddych, rôzne podujatia a aktivity.Autorkou myšlienky je Lucia Vrtíková z neziskovej organizácie Stefani, na realizácii celej zóny sa však podieľali viacerí. Realizácia bola možná aj vďaka grantu vo výške 5000 eur, ktorý na tento účel získali. Pomocnú ruku pridalo podľa Vojtka aj samotné mesto Žarnovica, ktoré im bezplatne poskytlo priestor, zabezpečilo kôš na triedený odpad či informačnú vitrínu.Zóna nie je oplotená, a tak bude verejnosti prístupná po celý rok. Vznikla na nevyužívanej trávnatej ploche hneď vedľa základnej školy. Tvorí ju drevené pódium, dve drevené pergoly so sedením a pocitový chodník. V budúcnosti by chceli podľa Vojtka zónu rozšíriť aj o knižnú búdku a workoutové prvky.Zónu by chceli využívať aj na rôzne aktivity a podujatia ako skupinové cvičenia, prednášky, diskusie, koncerty a podobne.dodal Vojtko.