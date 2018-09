V Žarnovici začali s výstavbou chodníka vedúceho k miestnym firmám

Na snímke výstavba nového chodníka na Partizánskej ulici v Žarnovici 6. septembra 2018. Foto: TASR - Jana Vodnáková Na snímke výstavba nového chodníka na Partizánskej ulici v Žarnovici 6. septembra 2018. Foto: TASR - Jana Vodnáková

Žarnovica sa chystá na Dni mesta

Žarnovica 6. septembra (TASR) - V Žarnovici v týchto dňoch prebiehajú stavebné práce na realizácii nového chodníka na Partizánskej ulici. Dlho očakávaná výstavba má zvýšiť bezpečnosť chodcov dochádzajúcich za prácou do tejto časti mesta, keďže vedie povedľa frekventovanej cesty druhej triedy.Prednostka Mestského úradu v Žarnovici Judita Džadoňová priblížila, že chodník je prvou etapou prepojenia Žarnovice s mestskou časťou Žarnovická Huta. Jeho vybudovanie uvítajú najmä tí, ktorí dochádzajú za prácou do miestnych prevádzok. Samospráva si od neho sľubuje najmä zvýšenie bezpečnosti v tejto časti."Chodník bude komplexný. Bude vybudovaný vrátane odvodnenia, bude na ňom verejné osvetlenie," priblížila Džadoňová s tým, že jeho celková dĺžka bude približne 300 metrov. Hotový by mal byť do konca októbra."Súťaž vyhral uchádzač, ktorý je skúsenou firmou a mal by byť zárukou toho, že sa konečne aj dobuduje, pretože ide v podstate už o tretí pokus výstavby tohto chodníka," podotkla prednostka s tým, že dvakrát bolo verejné obstarávanie neúspešné.Výstavba chodníka vyjde mesto na 173.000 eur. Aj napriek snahám samosprávy, aby na jeho financovaní participovali aj firmy nachádzajúce sa v tejto časti, bude jeho vybudovanie hradené iba z mestského rozpočtu.Vyrezávanie dvoch drevených sôch anjelov spestrí tohtoročné Dni mesta Žarnovica, ktoré sa v meste budú konať 7. a 8. septembra. Viceprimátorka Žarnovice Alena Kazimírová priblížila, že obe sochy ostanú v meste, jednu z nich osadia po dokončení v parku pri kultúrnom dome.Sochy anjelov budú vyrobené z dreva a kovu, merať by mali približne 1,8 metra. Rezbári si ich najprv predpripravia v dielni, ich dokončievanie budú môcť pozorovať obyvatelia priamo na podujatí.Dni mesta sú v Žarnovici už tradičným jesenným podujatím. Tento rok sa bude konať ich piaty ročník. Organizátori program zostavili tak, aby si v ňom prišli na svoje všetky vekové kategórie. Okrem koncertov bude v uliciach mesta prebiehať jarmok aj Tekvičiarsky blší trh. V programe je aj bábkové predstavenie a detská interaktívna hudobná show. Predstavia sa kluby a organizácie v meste.Pri príležitosti podujatia si budú môcť obyvatelia vyraziť Žarnovický dukát. "Pripravili sme ho v spolupráci so Súkromnou strednou umeleckou školou Hodruša - Hámre, ktorí nám vyrobili punc. Ľudia si ho budú môcť za dobrovoľný príspevok vyraziť," dodala Kazimírová.