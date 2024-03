V závere roku 2022 sa USA pripravovali na reálnu možnosť, že Moskva zaútočí na Ukrajinu jadrovou zbraňou

Cherson ako súčasť Ruska

Tlmočené obavy Spojených štátov

9.3.2024 (SITA.sk) - USA sa v závere roku 2022 pripravovali na reálnu možnosť, že Rusko zaútočí na Ukrajinu jadrovou zbraňou. Pre CNN to povedali dvaja vysokopostavení predstavitelia americkej vlády.Na konci leta 2022 ukrajinské sily postupovali na Rusmi okupované mesto Cherson, ktoré bolo najväčšou korisťou Moskvy. Ruský vodca Vladimir Putin povedal ruskému ľudu, že Cherson je teraz súčasťou samotného Ruska, a tak by stratu mesta mohol vnímať ako priamu hrozbu pre seba a ruský štát.V tom istom čase ruská propaganda šírila falošné informácie, že Ukrajina by mohla použiť špinavú bombu. Podľa predstaviteľov USA by to mohlo slúžiť ako zásterka pre ruský jadrový útok. Západné spravodajské služby okrem toho dostali informácie, že medzi ruskými predstaviteľmi sa komunikuje o jadrovom údere.Šéf americkej diplomacie Antony Blinken obavy USA tlmočil ruskému ministrovi zahraničia Sergejovi Lavrovovi , predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA generál Mark Milley zavolal náčelníkovi generálneho štábu ruských ozbrojených síl Valerijovi Gerasimovovi Joe Biden poslal riaditeľa CIA Billa Burnsa , aby sa v Turecku porozprával so šéfom ruskej zahraničnej spravodajskej služby Sergejom Naryškinom Odvrátiť krízu pomohli aj verejné vyhlásenia čínskeho vodcu Si Ťin-pchinga Narendru Modiho , uviedli pre CNN americkí vládni predstavitelia. Dodali však, že USA pokračujú v zdokonaľovaní plánov pre prípad, že by v nasledujúcich mesiacoch opäť čelili podobnému riziku.