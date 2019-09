V. Zelenskyj verí, že stretnutie s Trumpom bude zmysluplné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 24. septembra (TASR) - Novozvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj očakáva, že tohtotýždňové stretnutie s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v New Yorku bude "zmysluplné a produktívne". S odvolaním sa na vyhlásenie prezidentskej kancelárie zverejnené v utorok o tom informovala agentúra Reuters. Zelenskyj zároveň zdôraznil, že Kyjev potrebuje podporu Washingtonu.Prezident taktiež vyjadril nádej, že čoskoro dôjde aj k stretnutiu lídrov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka, aby diskutovali o spôsoboch vyriešenia konfliktu v Donbase. Ako vysvetlila agentúra Ukrinform, hovoril o stretnutí normandského formátu, diplomatického zoskupenia najvyšších predstaviteľov zmienených štyroch krajín a ich ministrov zahraničných vecí, ktorého cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.dodal Zelenskyj.Zelenskyj je v dňoch 23. - 26. septembra na návšteve Spojených štátov pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.