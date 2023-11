V Ženeve vydražili vzácny modrý diamant za viac ako 44 miliónov dolárov, prekonal očakávania (foto)

8.11.2023 (SITA.sk) - V Ženeve v utorok vydražili vzácny modrý diamant za viac ako 44 miliónov dolárov. Informoval o tom aukčný dom Christie's s tým, že predaj prekonal jeho očakávania, ktoré sa pohybovali okolo 35 miliónov dolárov.Diamant Bleu Royal v tvare hrušky má 17,61 karátu a je vsadený do prsteňa. Bol jedným z najvýraznejších kúskov danej aukcie. Podľa Christie's je to najdrahší šperk predaný počas aukcie tento rok. Aukčný dom uviedol, že drahokam odovzdajú do inej súkromnej zbierky prvýkrát za 40 rokov.