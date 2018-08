V Žiari nad Hronom postavia cyklochodník do priemyselného parku

Ilustračná snímka, cyklotrasa. Foto: TASR Foto: TASR

Žiar nad Hronom 9. augusta (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom spúšťa výstavbu cyklokomunikácie dlhej 3,65 kilometra, ktorá podľa primátora Petra Antala začne na Sídlisku Etapa a končiť bude v priemyselnom parku. Podľa zverejnenej zmluvy vybuduje cyklokomunikáciu za viac ako 420.000 eur firma Strabag. Výstavba cyklochodníka má byť ukončená do mája budúceho roka.Antal priblížil, že v rámci projektu opravia aj lávku cez Hron na Kortíne a otvorí sa ďalšia vrátnica do priemyselného parku.uviedol na svojom profile na sociálnej sieti.Na vybudovanie cyklochodníka získalo mesto dotáciu z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške takmer 594.000 eur. Cyklochodník má zvýšiť atraktivitu cyklodopravy v meste a podporiť zdravé dochádzanie miestnych ľudí do práce.Jedným z hlavných cieľov projektu je dať ľuďom možnosť dochádzať do miestneho priemyselného areálu zdravo, ekonomicky a zároveň ekologicky. V areáli v súčasnosti pôsobí približne 185 firiem a za prácou tam dochádza minimálne 5000 občanov mesta.