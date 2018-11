V Žiline inštalujú stanice na bikesharing

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 1. novembra (TASR) – Práce na inštalácii prvých staníc na bikesharing sa v tomto týždni začali v uliciach Žiliny. Trvať by mali do konca novembra, skúšobné spustenie systému verejného zdieľania bicyklov je naplánované na december tohto roka. TASR informovala hovorkyňa mesta Barbora Zigová.Pre cyklistov bude k dispozícii 20 stanovíšť a 120 bicyklov. Dokovacie stanice budú rozmiestnené prevažne v centre a širšom centre mesta tak, aby pokryli dôležité dopravné uzly. V sieti staníc budú zahrnuté aj významné strategické body mimo centra mesta, napríklad objekty Žilinskej univerzity, internáty, zdravotné strediská alebo centrá sídlisk.uviedol vedúci oddelenia mobility Mestského úradu v Žiline Ľuboš Slebodník s tým, že počet staníc by chceli zvýšiť aj na Solinkách.Doplnil, že pre mesto je dôležité mať vysporiadané pozemky pod týmito stanovišťami, čo v súčasnosti nie je jednoduché, preto sa môže zdať, že stanice sú umiestnené nerovnomerne.Projekt bikesharingu v Žiline zastrešuje Nadácia Kia Motors Slovakia, ktorá nielen že projekt zafinancovala, ale vyberala aj dodávateľov systému a samotných stavebných prác. Mesto v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie na prevádzkovateľa systému, ktorého náklady na prevádzku budú hradené ako mestom, tak aj samotnou nadáciou.Dokovacie stanice budú obsahovať stojany na bicykle a informačný panel s popisom systému. Bicykle budú vybavené modernými technológiami, ako je NFC čítačka kariet, GPS a WiFi lokalizácia, GSM komunikácia či e-zámok. Vypožičanie bude možné na základe registračného systému s overením platobnej karty. Tento spôsob dopravy budú môcť bezplatne využívať všetci. Bez poplatku sa bude dať bicykel vypožičať na jednu hodinu, potom bude treba bicykel vrátiť a v prípade potreby požičať znova.