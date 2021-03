V Žiline na tri mesiace čiastočne uzavrú ulicu 1. mája, zavedú obchádzkové trasy

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

19.3.2021 (Webnoviny.sk) - Rekonštrukcia verejnej kanalizácie je dôvodom čiastočnej uzávierky ulice 1. mája od križovatky s ulicou Jána Milca po križovatku so Štefánikovou ulicou v Žiline. Ako informoval hovorca mesta Vladimír Miškovčík , obchádzkové trasy spustia v nedeľu 21. marca, pričom dopravné obmedzenia potrvajú do 15. júna.„Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie zrealizuje v uvedenej lokalite rekonštrukciu verejnej kanalizácie v dĺžke 105 metrov. Počas stavebných prác bude tento úsek neprejazdný. Výnimku budú mať len vozidlá mestskej hromadnej dopravy a záchranných zložiek," uviedol Miškovčík.Zhotoviteľ prác začne s rozmiestňovaním dočasného dopravného značenia už pred víkendom. „Obchádzkové trasy budú v prevádzke od nedele 21. marca od 12:00. V pondelňajších ranných hodinách sa začne so samotnými stavebnými prácami. Občanov prosíme o dodržiavanie dočasného dopravného značenia v záujme predchádzania prípadných komplikácií z hľadiska dopravnej obsluhy," doplnil Miškovčík.