V Žiline obnovujú dopravné značenie

Žilina 24. júla (TASR) – Na žilinských komunikáciách od apríla obnovujú vodorovné a zvislé dopravné značenie. Cesty, ktoré patria pod správu mesta, tak majú vynovené vodiace i deliace čiary, pribudli na nich tiež plošné znaky. Nové dopravné značenie vzniklo aj v pešej zóne, vyznačili sa čiary na ihriskách na sídliskách Solinky a Vlčince. Aktuálne sa dokončuje zvýraznenie priechodov pre chodcov i značenie cyklotrás.Hovorkyňa mesta Barbora Zigová TASR informovala, že obnova dopravného značenia v Žiline si vyžiada investíciu takmer 123.000 eur.vysvetlil vedúci odboru dopravy mesta Žilina Peter Rolko.Nový dodávateľ podľa neho navyše veľmi operatívne reaguje na najrozličnejšie požiadavky týkajúce sa osadenia a vyznačenia dopravného značenia, ktoré mu žilinská radnica zadáva, čím sa výrazne skrátil čas inštalácie značenia oproti minulému obdobiu.K dnešnému dňu sa podarilo obnoviť 90 percent úsekov ciest. Do konca letných prázdnin by sa mali ešte vyznačiť parkovacie boxy na žilinských sídliskách.Mesto do plánu opráv zaradilo aj požiadavky obyvateľov.uviedol žilinský primátor Igor Choma.