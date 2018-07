V Zlatých Moravciach nezostal kameň na kameni, cieľom záchrana

Na snímke vľavo Juraj Chvátal (Žilina) a Mateus de Oliveira (Zlaté Moravce) počas zápasu Fortuna ligy MŠK Žilina - FC ViOn Zlaté Moravce - Vráble v Žiline 28. októbra 2017. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

odchody: P. Kováč, D. Bariš, Mateus, D. Horník, Cleber, M. Nikolič, Kotula, Rigo, Bartolomeu, Šašinka, Harba, Jančura, Chochisvili, Novota, Pleva



príchody: Chovan (Trenčín), Krnáč (Karviná), Brašeň (Senica), Ďubek (Zalaegerszeg), Banovič (Malženice), Udeh (Prešov), Richtárech (Senica), Dimitrijevič (Baška/Srb.), Casado (Espaňol Karlsruhe), Ľupták (Ružomberok), Zelník, Švec (obaja z dorastu)

Zlaté Moravce 20. júla (TASR) - Do sezóny 2018/2019 vstupuje futbalový klub FC ViOn Zlaté Moravce – Vráble vo výrazne pozmenenom zložení. Desiate mužstvo uplynulého ročníka Fortuna ligy v letnej príprave opustilo až 15 hráčov, tucet ich do Zlatých Moraviec prišiel. Celkovo sa do letnej prípravy zapojilo rekordných 51 hráčov.Počas prípravy odohral FC ViOn deväť prípravných stretnutí s bilanciou 2 víťazstvá, 1 remíza, 6 prehier (skóre 7:19). Novým športovým riaditeľom sa stal Juraj Koprda.Novým trénerom brankárom sa stal Patrik Brezina, inak zostal realizačný tím pohromade. Tréner Juraj Jarábek:Kapitánom mužstva bude Martin Chren.