V zničenom Mariupole vládnu podmienky ako v stredoveku, úrady majú obavy z vypuknutia epidémie cholery či iných

Pod troskami sa rozkladajú tisícky tiel

Podmienky ako v stredoveku

28.4.2022 (Webnoviny.sk) - Predstavitelia obliehaného ukrajinského mesta Mariupoľ uviedli, že existuje riziko vypuknutia cholery, úplavice a infekcií vyvolaných baktériou Escherichia coli, ktoré môžu spôsobiť silné bolesti žalúdka, krvavé hnačky a zlyhanie obličiek. Informuje o tom spravodajský web CNN s odvolaním sa na vyhlásenie mariupoľskej mestskej rady.„Teplota vzduchu už dosiahla 20 stupňov. V meste by už čoskoro mohli vypuknúť silné a smrteľné epidémie, a to z dôvodu chýbajúceho centralizovaného zásobovania vodou a kanalizácie, rozkladu tisícok mŕtvol pod troskami a katastrofálneho nedostatku pitnej vody a jedla,“ uviedla mestská rada.Ako podotkol starosta mesta na pobreží Azovského mora Vadym Bojčenko, okupanti nemôžu poskytnúť obyvateľom jedlo, vodu a lieky, alebo ich to jednoducho nezaujíma. Navyše podľa neho blokujú všetky pokusy o evakuáciu.„A bez toho budú ľudia umierať. Koniec koncov, v zničenom Mariupoli sú podmienky ako v stredoveku. Je potrebná okamžitá a úplná evakuácia,“ skonštatoval starosta.