V ZOO Bratislava sa uskutoční viacero podujatí, návštevníci sa môžu tešiť aj na výstavu kaktusov

19.6.2025 (SITA.sk) - V ZOO Bratislava sa počas najbližšieho víkendu uskutoční viacero podujatí. Ako informuje hovorkyňa ZOO Alexandra Ritterová , v areáli bude od piatku 20. do nedele 22. júna výstava kaktusov.„V sobotu si v ZOO pripomíname Medzinárodný deň žiráf a v nedeľu sa koná podujatie roka - benefičný beh oRUNgutan, s aktivitami a oddychovými zónami pre deti i dospelých," uviedla.Klub kaktusárov Nobilis v Bratislave prinesie do ZOO výstavu rôznorodých kaktusov a sukulentov. Výstava je spojená aj s odborným poradenstvom. Sobotňajší program začne o 11:00 stretnutím s chovateľom žiráf, ktorý porozpráva o každodennej starostlivosti o žirafy, aj o zaujímavostiach zo zákulisia.O 14:00 nasleduje rozprávanie o rysoch ostrovidoch pri ich novom výbehu a o 15:30 komentované kŕmenie dikobrazov bielochvostých. V nedeľu od 10:00 do 12:00 sa koná benefičný beh oRUNgutan, s disciplínami pre deti a dospelých. Ten bude v okolí výbehu žiráf, horného jazera a lesnej časti ZOO.„Súčasťou podujatia je pestrá ponuka aktivít partnerov pre všetkých návštevníkov," priblížila Ritterová. Prihlasovanie na beh je možné online do dnešnej polnoci, v prípade nenaplnenia účastníckeho limitu aj osobne v deň pretekov do 9.00.Osobná registrácia a vyzdvihnutie štartovných balíčkov bude od 8.00 do 9.30 pred hlavným vstupom ZOO. V nedeľu čakajú návštevníkov komentované kŕmenia plazov, lám krotkých a alpák, ako aj hrošíkov libérijských pri ich novom výbehu.