V zoo vo Vroclave oslavujú narodenie štyroch mláďat tigra sumatrianskeho

18.10.2024 (SITA.sk) - Narodenie štyroch mláďat tigra sumatrianskeho oslavuje zoologická záhrada poľskom meste Vroclav. Ich príchod na svet oznámila v piatok po tom, čo to celé týždne prísne tajila pre obavy, že nemusia prežiť.Predstavitelia zoologickej záhrady uviedli, že tigre sa narodili 22. júla. Tiger sumatriansky je kriticky ohrozený druh a vo voľnej prírode je ich len približne 400.„Radosť je o to väčšia, že všetky štyri tigre sa vyvíjajú zdravo, sú aktívne, túžia po jedení a hraní medzi sebou a so svojimi rodičmi,“ povedal Sergiusz Kmiecik, šéf zoo, ktorá chová tigre sumatrianske od 60. rokov minulého storočia. .