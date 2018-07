V zubrej obore v Topoľčiankach sa doteraz narodilo vyše 200 mláďat

Zubria zvernica v Topoľčiankach Foto: TASR/Henrich Mišovič Foto: TASR/Henrich Mišovič

Topoľčianky 2. júla (TASR) – Zubria zvernica v Topoľčiankach oslavuje 60. výročie svojho založenia. Počas jej existencie sa v nej narodilo vyše 200 zubrích mláďat. Aktuálne v nej žije 23 jedincov, z toho 12 samcov a 11 samíc.uviedol Martin Sýkora z topoľčianskeho odštepného závodu Lesov SR, š.p .Zubor lesný bol v minulosti rozšírený nielen v celej Európe i horách Kaukazu, ale hojne žil aj na území Slovenska. V strednej Európe bol vyhubený v 18. storočí, iba v Poľsku sa zachoval vo voľnej prírode až do 20. storočia. V auguste 1923 vznikla Európska spoločnosť pre záchranu zubra. V tom čase žilo na celom svete posledných 56 zubrov, všetky v zajatí. Evidované zubry nechali cieľavedome páriť a už v roku 1938 žilo na svete 94 zubrov, po vojne v roku 1953 už 184 zubrov. V roku 1980 žilo na celom svete vo všetkých zoologických záhradách, zverniciach a v národných parkoch vyše 2000 zubrov, čo znamenalo preradenie zubra v Červenej knihe IUCN zo štatútu krajne ohrozených živočíchov medzi živočíchy zachránené. Dnes žije v Európe vo zverniciach a vo voľnej prírode približne 4000 zubrov.S klesajúcim počtom zubrov vo voľnej prírode na území dnešného Slovenska sa i tu množili pokusy o jeho chov vo zverniciach bohatých šľachticov. Najstarší doklad o chove zubrov vo zvernici na Slovensku pochádza z roku 1568. Posledné súkromné chovy zanikli po roku 1945. Novodobá história chovu zubrov na Slovensku sa začala v roku 1957, keď boli do Vysokých Tatier dovezené dva zubry z Poľska. Bol to známy zubor Putifár a zubrica Pumarka. Tatranský projekt sa napokon nepodarilo zrealizovať, preto sa začiatkom roku 1958 definitívne rozhodlo začať so stavbou zvernice v lokalite Cerianky. Prvé zubry do tejto lokality boli privezené vo februári 1958, zubor Bereg a zubrica Beglianka boli darom vtedajšej sovietskej vlády Československej republike. V roku 1959 boli do topoľčianskej zvernice prevezené aj zubry z Tatier. Prvý prírastok v Zubrej zvernici Topoľčianky bol zaznamenaný 1. júna 1961. Bol pomenovaný Sivko, pretože na základe medzinárodnej dohody všetky zubry narodené v Topoľčiankach musia mať meno so začiatočnou slabikou „Si".V súčasnosti sa zubor lesný pomaly navracia do voľnej prírody i na Slovensku, konkrétne v Poloninách. Záujem o zubriu zvernicu sa z roka na rok zvyšuje. Lesy SR pri príležitosti 50. výročia vzniku zvernice v roku 2008 otvorili Lesnícky náučný chodník, ktorý na 10 paneloch oboznamuje návštevníkov s históriou chovu zubra v Topoľčiankach. Náučný chodník je vedený nenáročným terénom s veľmi malým výškovým prevýšením, ktorý pohodlne absolvujú aj menej zdatní návštevníci približne za hodinu.