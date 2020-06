V4 žiada férové rozdelenie financií na obnovu. Podľa Matoviča sme na tom dobre, ale chce byť solidárny

Férové rozdelenie financií

11.6.2020 (Webnoviny.sk) - Krajiny Vyšehradskej štvorky plne podporujú snahu o eliminovanie dopadov koronakrízy na ekonomiku Európskej únie a sú otvorené o tejto téme rokovať, ale ako rovnoprávne členské štáty. Zhodli sa na tom premiéri krajín V4 na stretnutí na zámku Lednice v Českej republike."Potrebujeme cítiť viac dôvery, slobody a spravodlivosti pri rozdeľovaní prostriedkov," uviedol v tejto súvislosti predseda vlády SR Igor Matovič. Zároveň by podľa neho privítali aj viac času na čerpanie, aby dokázali zdroje správne nasmerovať a využiť.Ako doplnil premiér ČR Andrej Babiš, V4 má jednoznačný záujem na silnej únii, na tom, aby prosperovala, aby fungoval vnútorný trh a aby sa darilo všetkým krajinám. Podľa neho nás totiž čaká ťažké obdobie. Zároveň ale zdôraznil, že prostriedky na obnovu by mali byť rozdelené férovo a chudobnejšie krajiny by nemali doplácať na tie bohatšie.Nepozdáva sa mu zásadná zmena spôsobu prerozdeľovania. "Debata bude ešte dlhá," zhodnotil. Hlavným kritériom prerozdelenia by pritom podľa neho mal byť prepad hrubého domáceho produktu.Poľský premiér Mateusz Morawiecki zdôraznil nevyhnutnosť pružnosti celého procesu a maďarský premiér Viktor Orbán, že mimoriadna situácia si vyžaduje mimoriadne riešenia. Slovensko je na tom podľa predsedu vlády Igora Matoviča z hľadiska aktuálne pridelených zdrojov "vcelku pozitívne"."Ale patrí sa byť solidárny," vyhlásil s tým, že chápe postoj Maďarska alebo Českej republiky, ktorých pozícia nie je až taká výhodná. Zo sebeckého pohľadu by podľa neho Slovensko mohlo byť spokojné, ale chce "držať spolu".