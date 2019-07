Václav Mika nemal ako riaditeľ Markízy o zmenkách žiadne vedomosti

Na snímke bývalý riaditeľ TV Markíza Václav Mika prichádza na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke bývalý riaditeľ TV Markíza Václav Mika počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke bývalý riaditeľ TV Markíza Václav Mika prichádza na Špecializovaný trestný súd v Pezinku na pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke bývalý riaditeľ TV Markíza Václav Mika počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Pezinok 23. júla (TASR) - Niekdajší riaditeľ televízie Markíza Václav Mika nemal počas svojho pôsobenia vo funkcii vedomosť o zmenkách napriek tomu, že sa v tom čase stretával s Pavlom R. Povedal to v utorok vo výpovedi pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku.Na otázku prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP), či by podľa neho mohla Markíza na seba takýto záväzok prebrať, odpovedal, že „“. Dodal, že keby o zmenkách vedel, tak by si premyslel, či bude v Markíze pracovať.Na margo vzťahu s Pavlom R. Mika povedal, že sa poznajú ako kolegovia z Slovenskej televízie (STV), kde spolu pracovali do Nežnej revolúcie. Na margo vzťahu s Marianom K. povedal, že sa takisto poznajú z STV a že sa spolu stretávali na Donovaloch. „,“ dodal.Na konci otázok obhajoby svedkovi chcel obhajca obžalovaných Michal Mandzák predložiť súdu novinový článok o licenčnom konaní Markízy. Tento dôkaz obhajca Markízy Daniel Lipšic namietal. Súd námietke vyhovel a dôkaz odmietol s tým, že sa nejedná o listinu.Na ŠTS v utorok pokračuje pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Z troch predvolaných svedkov sa zatiaľ dostavil iba Václav Mika. Obžalovaní sú niekdajší riaditeľ TV Markíza Pavol R. a Marian K. Ten je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka, zatiaľ čo Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej. Tá je podľa neho na vine za stav Markízy, ktorý mal vyústiť do urovnania sporov prostredníctvom zmeniek.