Václav Noid Bárta vytvoril Marte Jandovej video k piesni Barvy

Marta Jandová, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. apríla (TASR) - Česká speváčka Marta Jandová má nové video k titulnej skladbe svojho rovnomenného sólového albumu Barvy. Kompletného spracovania klipu sa ujal jej kolega a kamarát, spevák Václav Noid Bárta.Album Barvy, ktorý vyšiel minulý rok na jeseň, priniesol desať autorských piesní Jandovej v češtine a bonus v podobe singla Školíš mě z pera Marka Ztraceného. Po dlhoročnej spolupráci s úspešnou nemeckou skupinou je Die Happy to prvý sólový album, ktorý speváčka vydala. Nahrávka vznikla v štúdiu Propast Petra Jandu pod dohľadom producenta Lukáša Pavlíka. TASR o tom informovala PR manažérka Adriana Čahojová.Rovnomenná skladba z albumu Barvy sa tento týždeň dočkala videoklipu a vychádza ako nový singel Marty Jandovej. V novom videoklipe Barvy má okrem nej opäť jednu z hlavných úloh Václav Noid Bárta. Zatiaľ čo v predchádzajúcom klipe Milovat sa predstavil v partnerskej hereckej role s Jandovou, tentoraz sa stal režisérom. Obľúbená speváčka a dcéra frontmana legendárneho Olympicu len pred pár dňami, 13. apríla, oslávila narodeniny. Videoklip sa vďaka tomu stal milým symbolickým narodeninovým darčekom. Noid pre videoklip Barvy navyše pripravil scenár a klip i produkčne realizoval až do záverečnej fázy.„Som šťastná, že so mnou robil klip práva Vašek, pretože spolu máme skvelý vzťah. Páči sa mi jeho snové poňatie piesne, ktorá sa zamýšľa nad ľudským životom. Rodíme sa s kýblikom bielej farby a naše životné udalosti nám tú bielu postupne zafarbujú,“ prezrádza o piesni a klipe Jandová, ktorá má za sebou naozaj úspešný a turbulentný rok. Vydala svoj prvý sólový album Barvy, odišla na európske turné s Die Happy, zúčastnila sa na televíznej šou Česko Slovensko má talent v úlohe porotkyne, vytvorila klip k vlastnej piesni Milovat a podieľala sa na množstve ďalších projektov.Začiatkom tohto roka sa spoločne s Václavom Noidom Bártom predstavili tiež v úspešnom halovom hudobnom projekte Rocksymphony, kde v sprievode symfonického orchestra zaspievali rockové evergreeny a zaznela tam i ukážka z albumu Barvy. Aktuálne Jandová pripravuje koncerty s vlastnou kapelou, okrem iného sa predstaví napríklad na festivale Mezi ploty.