Väčšina Američanov naďalej schvaľuje pomoc Ukrajine, viac s ňou súhlasia demokrati než republikáni

5.10.2023 (SITA.sk) - Viac ako 60 percent Američanov je naďalej za poskytovanie pomoci Ukrajine v boji proti ruskej agresii. Avšak pomoc Kyjivu viac schvaľujú stúpenci Demokratickej strany ako voliči republikánov.Vyplýva to z prieskumu americkej neziskovej organizácie Chicago Council on Global Affairs, ktorého výsledky zverejnili v stredu. Informuje o tom web Kyiv Independent.Pomoc ukrajinskej armáde schvaľuje 63 percent obyvateľov USA a ekonomickú pomoc 61 percent Američanov, čo je trochu menej ako zhruba pred rokom.V novembri minulého roka schvaľovalo dodávky zbraní Kyjivu 65 percent Američanov a s poskytovaním ekonomickej pomoci súhlasilo 66 percent obyvateľov krajiny. Výrazný je však rozdiel medzi stúpencami demokratov a republikánov.Za poskytovanie pomoci Ukrajine tak dlho, ako to bude nutné, aj keby to znamenalo vyššie ceny benzínu a potravín, je 62 percent voličov Demokratickej strany, ale iba 30 percent stúpencov republikánov.