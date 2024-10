Väčšina Američanov si myslí, že ekonomické problémy dokáže lepšie riešiť Harrisová

21.10.2024 (SITA.sk) - Väčšina amerických voličov si už nemyslí, že ekonomické problémy dokáže lepšie riešiť republikánsky kandidát na post prezidenta Donald Trump. Potvrdili to výsledky septembrového prieskumu agentúry The Associated Press a výskumnej organizácie NORC. Ekonomika je pritom pre voličov v tejto predvolebnej kampani dôležitejšia ako interrupcie, imigrácia, kriminalita a zahraničná politika.Podľa 46 percent respondentov demokratická kandidátka Kamala Harrisová dokáže lepšie riešiť otázku zdanenia strednej triedy. Len 35 percent oslovených si myslí, že to lepšie zvládne Trump. Harrisovú voliči mierne uprednostňujú aj v problematike nákladov na bývanie. V otázke ciel však trochu preferujú Trumpa.Trumpovou najsilnejšou témou zostáva imigrácia. Štyridsaťpäť percent voličov tvrdí, že je lepším kandidátom na riešenie otázok prisťahovalectva. O Harrisovej si to myslí len 40 percent respondentov. Pokiaľ ide o problematiku interrupcií, 50 percent opýtaných si myslí, že to lepšie môže riešiť Harrisová, a len 30 percent by uprednostnilo Trumpa.