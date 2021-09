Väčšina firiem plánuje nábor, ale mnohí zamestnanci môžu pred Vianocami o prácu aj prísť

Náborové aktivity sa vyvíjajú priaznivo

28.9.2021 (Webnoviny.sk) - Zamestnávatelia na Slovensku sú v očakávaniach na štvrtý štvrťrok tohto roka optimistickí. Podľa pravidelného prieskumu, ktorý zrealizovala spoločnosť Manpower na vzorke 758 zamestnávateľov na Slovensku, nárast počtu zamestnancov v októbri až decembri tohto roka očakáva 17 percent opýtaných zamestnávateľov, osem percent oslovených firiem ich pokles.V porovnaní s tretím štvrťrokom tohto roka sa tzv. čistý index trhu práce, teda rozdiel medzi percentom zamestnávateľov, ktorí očakávajú nábor nových zamestnancov a percentom zamestnávateľov s očakávaným poklesom počtu zamestnancov, na Slovensku zhoršil o dva percentuálne body, medziročne stúpol o desať percentuálnych bodov.Žiadne zmeny v počte pracovných síl vo štvrtom štvrťroku tohto roka nepredpokladá 69 percent zamestnávateľov, šesť percent zamestnávateľov sa k náborovým plánom nevedelo vyjadriť.Ako na tlačovej besede uviedla generálna manažérka ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz , pozitívny index trhu práce znamená pokračovanie priaznivého vývoja náborových aktivít. Upozornila na to, že aj 69 percent firiem, ktoré nepredpokladajú žiadne zmeny v počte zamestnancov, môže nahrádzať tých ľudí, ktorí z firiem odišli.Medziročné zvýšenie čistého indexu trhu práce o 10 percentuálnych bodov podľa nej súvisí s tým, že v treťom kvartáli minulého roka firmy zaznamenali historické dno v náborových aktivitách a aj vo štvrtom štvrťroku vlaňajška dosiahol čistý index trhu práce záporné jedno percento.Zamestnávatelia v šiestich zo siedmich odvetví očakávajú vo štvrtom štvrťroku tohto roka zlepšenie náborového prostredia. Najoptimistickejšie výhľady hlási spracovateľský priemysel, kde percento firiem s plánovaným rastom počtu zamestnancov o 18 percentuálnych bodov prevýšilo percento spoločností, ktoré plánujú prepúšťať.Negatívne sú vyhliadky len v odvetví ostatnej výroby. V tomto sektore je rozdiel medzi percentom firiem s plánovaným prepúšťaním zamestnancov a percentom firiem, ktoré sa chystajú zvyšovať stav zamestnancov, šesť percentuálnych bodov v prospech firiem s očakávaným poklesom počtu zamestnancov.Najoptimistickejšie náborové plány na štvrtý štvrťrok tohto roka majú veľké spoločnosti s 250 a viac zamestnancami. Nárast počtu zamestnancov predpokladá 34 percent veľkých firiem, kým znižovanie stavu pracovnej sily avizuje deväť percent veľkých spoločností.Optimistickí sú však aj zamestnávatelia s počtom zamestnancov od 50 do 249, keďže 18 percent z nich chce počet zamestnancov zvýšiť a deväť percent firiem plánuje počet zamestnancov znižovať. Pozitívny index trhu práce vykázali aj firmy s 10 až 49 zamestnancami.V tejto kategórii chce 13 percent firiem stav pracovnej sily zvýšiť a osem percent spoločností plánujú počet zamestnancov znížiť. Podniky s menej ako 10 zamestnancami vykázali deväť percent firiem s plánovaným náborom zamestnancov a sedem percent spoločností, ktoré avizujú prepúšťanie zamestnancov.Zamestnávatelia sú pri výhľade na štvrtý kvartál tohto roka optimistickí v takmer všetkých regiónoch na Slovensku. Vedie západné Slovensko, kde je o 13 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ktorí chcú prijímať zamestnancov, v porovnaní s tými, ktorí plánujú ich prepúšťanie.V Bratislave je percento subjektov s očakávaným prijímaním zamestnancov o 12 percentuálnych bodov vyššie ako percento zamestnávateľov plánujúcich prepúšťať zamestnancov. Na východnom Slovensku vo štvrtom štvrťroku tohto roka plánuje prijímať zamestnancov o 11 percentuálnych bodov viac zamestnávateľov, ako chce stav zamestnancov znižovať.Negatívne očakávania sú len na strednom Slovensku, kde je o tri percentuálne body viac zamestnávateľov, ktorí očakávajú prepúšťanie zamestnancov oproti tým, ktorí avizujú ich prijímanie.Prieskum "Manpower Index trhu práce” sa vykonáva každý štvrťrok za účelom sledovania zámerov zamestnávateľov znížiť alebo zvýšiť počet zamestnancov počas nasledujúceho štvrťroku.Na štvrtý kvartál tohto roka bola oslovená reprezentatívna vzorka 758 zamestnávateľov na Slovensku s rovnakou otázkou: "Ako očakávate, že sa zmení celkový počet zamestnancov vo vašej spoločnosti v nasledujúcom štvrťroku do konca decembra 2021 v porovnaní s aktuálnym štvrťrokom?"Spoločnosť Manpower Group poskytuje služby a riešenia, ktoré pokrývajú životný cyklus zamestnanca. Na Slovensku sa Manpower každý mesiac stará o personálnu a mzdovú agendu viac ako dvetisíc pridelených zamestnancov, ktorých vyhľadal, a ktorí pracujú u jeho klientov.