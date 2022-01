Väčšina konzília odborníkov v Poľsku rezignovala, vláda nerešpektuje rady v boji proti pandémii

Vláda podnikla obmedzené kroky

14.1.2022 (Webnoviny.sk) - Viac ako dve tretiny členov konzília medicínskych odborníkov, ktoré radí poľskej vláde v boji proti pandémii, v piatok rezignovali. Vláda totiž podľa nich nerešpektuje ich rady. Vo vyhlásení 13 zo 17 členov konzília uviedlo, že s rastúcou frustráciou pociťujú „nedostatok politických možností na zavedenie optimálnych a globálne overených metód boja proti pandémii“.Tiež nesúhlasia s „rastúcou toleranciou“ vo vláde k štátnym úradníkom bagatelizujúcim hrozbu pandémie alebo potrebu očkovania.Masová rezignácia členov konzília prišla niekoľko dní po tom, čo si regionálna predstaviteľka pre školstvo vyslúžila kritiku za to, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 opísala ako experiment. Výzvy na jej prepustenie poľská pravicová vláda odignorovala.Odchádzajúci odborníci v liste premiérovi Mateuszovi Morawieckemu uviedli, že počas jesenného nárastu prípadov a v boji proti pretrvávajúcej hrozbe v podobe rýchlo šíriaceho sa variantu koronavírusu omikron vláda podnikla veľmi obmedzené kroky, aj „napriek očakávanému obrovskému počtu úmrtí“.Morawieckeho kancelária odpovedala, že vláda pri svojom rozhodovaní brala do úvahy rôzne odlišné názory pochádzajúce aj od podnikateľov, pedagógov a iných. Tiež avizovala zmeny pre konzílium, ale neposkytla podrobnosti.V reakcii na nárast prípadov v dôsledku nákazy variantom omikron poľská vláda zaviedla obmedzenia pre vstup do vnútorných verejných priestorov, ale vyhla sa lockdownu či povinnému noseniu rúšok. Poľsko od začiatku pandémie zaznamenalo viac ako 100-tisíc úmrtí v dôsledku nákazy koronavírusom. Zaočkovaných proti COVID-19 je menej ako 60 percent jeho obyvateľov.