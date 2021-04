Väčšina lokalít ohrozených zosuvmi pôdy bude sanovaná v nasledujúcich rokoch, odklepla vláda

Do programu nezaradili 27 lokalít

U troch pretrvávajú aktívne zosuvy

21.4.2021 (Webnoviny.sk) - Väčšina lokalít, ohrozených zosuvmi pôdy, bude sanovaná v nasledujúcich rokoch. Vyplýva to zo správy o plnení Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík pre roky 2014 až 2020. Slovensko v rámci programu identifikovalo 84 lokalít, na ktorých je potrebné vykonanie inžinierskogeologického prieskumu a následná sanáciu.Celkovo bude 57 z nich vyriešených posunutých do Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík II, ktorý bude prebiehať v rokoch 2021 až 2029.Celkovo 27 lokalít nebolo do nového programu zaradených. Kým v niektorých prípadoch geologický prieskum nepreukázal ďalšiu potrebu ich sanovania, v niektorých prípadoch bola sanácia úspešne ukončená. V rámci programu bolo identifikovaných ďalších 44 lokalít s havarijnými zosuvmi pôdy odporúčaných na sanáciu geologického prostredia.Do Programu prevencie a manažmentu zosuvných rizík II pre roky 2021 až 2029 bolo posunutých 21 z nich. V ďalších 20 prípadoch bola úspešne vykonaná sanácia lokality, v troch prípadoch aktívne zosuvy naďalej pretrvávajú, no lokality neboli zaradené do nového programu.Po tom, ako bola v roku 2017 vyhlásená výzva na čerpanie eurofondov z Operačného programu Kvalita životného prostredia, bol v roku 2018 stanovený odhadovaný rozpočet programu na približne 30 miliónov eur. Celkovo 24 miliónov z neho tvorili peniaze z fondov Európskej únie