Väčšina lyžiarskych stredísk je otvorená, podmienky sa zlepšili najmä vo vyšších polohách

Otvorené však nie sú všetky svahy

Zjazdovky majú zväčša 40 centimetrov snehu

29.12.2023 (SITA.sk) - Na Slovensku možno aktuálne lyžovať v 71 zo 100 stredísk. Lyžiarske podmienky sú dobré a najmä vo vyšších polohách sa zlepšili po poklese teplôt, podklad primrzol a stuhol. Snehová pokrývka sa od začiatku týždňa znížila o 10 až 20 centimetrov, tvorí ju najmä technický sneh.„Väčšina stredísk nemá otvorené všetky svahy, no polovica stredísk má prevádzku nad 70 %, v druhej polovici je pripravených zväčša 40 až 60 % tratí,“ informovala obchodná manažérka spoločnosti Sitour Najviac snehu je podľa portálu holidayinfo.sk v Jasnej a na Čertovici - v niektorých častiach do jedného metra, stredisko Zerrenpach - Látky má 90 centimetrov snehu. V Roháčoch-Spálenej, v strediskách Monkova dolina a Strachan pri Ždiari je 80-centimetrová snehová pokrývka.„Ďalšie strediská majú na zjazdovkách zväčša 40 až 60 centimetrov snehu. Napríklad Krpáčovo a Zuberec - Janovky majú 40 až 50 centimetrov snehu, Vrátna-Paseky, Valčianska dolina, Donovaly a Malinô Brdo 40 centimetrov, Snowpark Lučivná a Lopušná dolina 60 centimetrov,“ priblížila Styková. Lyžovačka bola vo štvrtok pri slnečnom počasí, do piatka sa výrazné zmeny v lyžiarskych podmienkach neočakávajú.V Oravskom Podzámku a v Brezovici na Orave otvorenie zimnej sezóny posunuli na koniec posledného tohtoročného týždňa. Na Pezinskej Babe v Malých Karpatoch sú nevyhovujúce podmienky na lyžovanie.