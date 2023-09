Väčšina mladých podporuje členstvo Slovenska v EÚ a NATO, ale ich názory na vojnový konflikt na Ukrajine sa líšia

Členstvo v EÚ je pre mladých samozrejmosť

Vysoký záujem o parlamentné voľby

Prozápadná inklinácia

15.9.2023 (SITA.sk) - Väčšina mladých ľudí podporuje členstvo Slovenska v Európskej únii (EÚ) Severoatlantickej aliancii (NATO) , v názoroch na vojnový konflikt na Ukrajine sa líšia a odmietajú vojenskú pomoc Ukrajine.Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus realizovaný pre nestranícku mobilizačnú kampaňna vzorke 712 respondentov vo veku od 18 - 25 rokov v auguste tohto roku.V prípade konania referenda by ažrespondentov prieskumu hlasovalo za zotrvanie Slovenska v EÚ a pre väčšinu mladých voličov je členstvo v EÚ úplne samozrejmé a nevedia si predstaviť, že by tomu bolo inak, uviedlo to takmeropýtaných. Taktiež samladých voličov vyjadrilo, že je hrdých na to, že sú práve Slovákmi.Ako ďalej informoval Patrik Kimijan z kampane, vyššiu podporu nášho členstva v EÚ vyjadrili mladí respondenti, ktorí majú vysoký záujem zúčastniť sa na parlamentných voľbách.Vyššiu podporu členstva kampaň zachytila u voličov s vysokoškolským vzdelaním a medzi respondentmi z priaznivejších socio-ekonomických podmienok.Mladí voliči na členstve v EÚ najviac oceňujú cestovanie bez víz, možnosť štúdia a práce v zahraničí, spoločný trh a taktiež možnosť platiť eurom.„Mladí ľudia rozumejú tomu, že projekt EÚ vznikol práve ako garancia mieru na kontinente, 65 percent mladých súhlasí s tvrdením, že existencia EÚ je dôležitá pre zachovanie mieru medzi štátmi a národmi v Európe, kde v minulom storočí vypukli dve svetové vojny a o to aktuálnejší je dnes,“ uviedol Kimijan.Z prieskumu ďalej vyplýva, že za zotrvanie Slovenska v NATO jemladých. Zotrvanie podporujú mladí, ktorí majú vysoký záujem zúčastniť sa na nadchádzajúcich voľbách, s vyšším vzdelaním a medzi mladými z priaznivejších socio-ekonomických podmienok. Kampaň u mladých ľudí taktiež spozorovala mierne silnejšiu prozápadnú inklináciu.Z prieskumu taktiež vyplýva, žemladých voličov súhlasí s názorom, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedné Rusko, ktoré nášho východného suseda napadlo. Avšak,respondentov uviedlo, že za vojnu na Ukrajine je zodpovedný západ a USA.Väčšina mladých ľudí taktiež odmieta vojenskú pomoc Ukrajine. Ažsi myslí, že Slovensko by nemalo posielať na Ukrajinu žiadne zbrane a vojenskú techniku, naopak,to považuje za správne.