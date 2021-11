Väčšina nájomníkov horiacej bytovky v Žiline sa bude môcť vrátiť domov, osud niektorých je však otázny

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

5.11.2021 (Webnoviny.sk) - Do ôsmich z dvanástich bytov v požiarom zasiahnutom mestskom nájomnom dome na sídlisku Hájik v Žiline by sa v krátkom čase mohli vrátiť nájomníci. Po piatkovom rokovaní mestského krízového štábu to uviedol žilinský primátor Peter Fiabáne Požiar vypukol vo štvrtok 4. novembra hodinu predpoludním na najvyššom poschodí domu na Ulici Juraja Hronca. Bytový dom je vo vlastníctve mesta a nachádza sa v ňom 12 dvojizbových bytov.„Budovu už skontroloval statik a podľa jeho predbežných vyjadrení je po statickej stránke v poriadku. S výnimkou dvoch požiarom zasiahnutých bytov a ďalších dvoch bytov bezprostredne pod nimi sú ostatné obývateľné. My dnes potrebujeme vyjadrenia dotknutých orgánov, či už požiarnikov, alebo hygienikov, aby nám dali súhlasné stanovisko, že aj v tomto stave je možné byty obývať," podotkol Fiabáne.Väčšina z nájomníkov využila možnosť náhradného ubytovania u svojich blízkych, s prosbou o pomoc sa na mesto obrátila jedna trojčlenná rodina, ktorej radnica zabezpečila náhradný dvojizbový byt. Samospráva sa bezodkladne chce pustiť do rekonštrukcie strechy, predbežný odhad prác je vyčíslený na 100-tisíc eur.