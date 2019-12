Väčšina Nemcov by v záujme klímy oželela vianočné osvetlenie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 8. decembra (TASR) - Väčšina obyvateľov Nemecka by bola ochotná zvážiť obmedzenie používania svetelnej vianočnej výzdoby na svojich domoch a pozemkoch, ak by to pomohlo ochrániť svetovú klímu. Ukázal to prieskum inštitútu YouGov, ktorého výsledky priniesla v nedeľu tlačová agentúra DPA.Celkove 57 percent opýtaných sa vyjadrilo, že v budúcnosti by sa mohli na Vianoce vzdať časti alebo aj celej svetelnej dekorácie. Jedenásť percent prezradilo, že v záujme klímy tento rok nebudú inštalovať vianočné osvetlenie, zatiaľ čo desať percent tak chce urobiť v budúcnosti. Pre 35 percent respondentov však Vianoce bez svetiel nepripadajú do úvahy.Názory na to, či by malo byť menej svetelných dekorácií na budovách a uliciach ako takých, sa rôznia - zástancov i odporcov tejto myšlienky bolo v prieskume zhodne 44 percent. Sviatočné osvetlenie sa pritom páči až 79 percentám účastníkov, hoci 41 percent uznáva, že niekedy býva nevkusné. Vyzdobiť týmto spôsobom vlastné príbytky plánuje tento rok takmer 70 percent opýtaných.