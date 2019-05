Väčšina Nemcov nepodporuje Webera za šéfa Európskej komisie

Na archívnej snímke Manfred Weber. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 28. mája (TASR) - Väčšina Nemcov si myslí, že ich krajan Manfred Weber zo stredopravicovej Európskej ľudovej strany (EPP) by sa nemal stať šéfom Európskej komisie (EK). Vyplýva to z výsledkov prieskumu verejnej mienky, vypracovaného inštitútom Civey pre nemecký denník Augsburger Allgemeine, ktoré boli zverejnené v utorok. Informovala o tom agentúra DPA.Prieskum ukázal, že 59,1 percenta Nemcov by "" alebo "" nepodporilo kandidatúru Webera, nemeckého občana, na vrcholný post v exekutíve v Bruseli.Podpora Webera bola rozdelená podľa straníckych línií. Až 78,8 percenta stúpencov konzervatívneho bloku Angely Merkelovej, ktorého je Weber členom, podporuje jeho kandidatúru. Avšak viac ako tri štvrtiny podporovateľov Sociálnodemokratickej strany Nemecka (SPD), Zelených, Ľavice a Alternatívy pre Nemecko (AfD) uviedli, že s jeho kandidatúrou nesúhlasia.Európsky parlament (EP) trvá na tom, že budúci predseda EK musí byť zvolený spomedzi hlavných kandidátov jednotlivých frakcií na tento post. Weber patrí do Európskej ľudovej strany (EPP), konzervatívnej politickej skupiny v europarlamente, ktorá si po minulotýždňových eurovoľbách zachovala postavenie najväčšej frakcie.