Väčšina obyvateľov je so životom na Slovensku spokojná, s pribúdajúcim vekom však pohoda klesá

Rakúšania mali najvyššiu spokojnosť

S vekom spokojnosť klesá

29.12.2023 (SITA.sk) - Obyvatelia sú so životom na Slovensku spokojní. Vyplynulo to z informácie Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) z roku 2022, ktorý spresnil, že 77 percent populácie je viac spokojných ako nespokojných so svojim životom.Na stupnici od jedna do desať uviedli obyvatelia Slovenska spokojnosť na úrovni siedmych bodov. To je takmer rovnaká hodnota ako bol priemer v celej EÚ, kde spokojnosť bola na úrovni 7,1 bodu. Najväčšiu spokojnosť so svojim životom konštatovali Rakúšania (7,9 bodu) a tiež obyvatelia Poľska, Fínska a Rumunska (7,7 bodu).„Absolútne najvyššiu spokojnosť prejavujú ako nečlen EÚ Švajčiari – na úrovni osem bodov," informoval ŠÚ SR a dodal, že vyššiu spokojnosť ako Slováci uviedli aj Česi a Slovinci. Najmenej spokojnými v EÚ boli Bulhari, ktorí svoju spokojnosť vyjadrili v priemere na úrovni 5,6 bodu.Menej spokojní sú tiež obyvatelia Grécka, Lotyška alebo aj Nemecka. Najvyššiu spokojnosť so svojim životom na Slovensku uvádzali najmä mladí ľudia od 15 do 24 rokov, a to v priemere na úrovni 7,8 bodu.„S vekom spokojnosť so životom na Slovensku klesá, populácia nad 50 rokov ju hodnotila už len na 6,8 bodu a seniori vo veku 65 a viac rokov uviedli len 6,4 bodu," priblížil štatistický úrad.ŠÚ SR zisťoval aj spokojnosť s osobnými vzťahmi, finančnou situáciou a využitím voľného času. Najvyššiu priemernú spokojnosť vyjadrili obyvatelia Slovenska s osobnými vzťahmi, teda s rodinou, priateľmi, susedmi, a to na úrovni 7,9 z desiatich bodov. Ako úrad informoval, spokojnosť oproti predošlému zisťovaniu z roku 2018 mierne klesla.Vtedy dosahovala 8,2 bodu. Nízku spokojnosť obyvatelia Slovenska pociťujú pri hodnotení finančnej situácie. Spokojní sú len na úrovni 5,7 bodu. Mierne sa znížila aj spokojnosť Slovákov s objemom času, ktorý majú na koníčky, pričom v roku 2022 ju hodnotili na 6,5 bodu.