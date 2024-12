Väčšina obyvateľov nie je spokojná s tým, ako funguje demokracia na Slovensku, ukázal Eurobarometer – VIDEO

Porovnanie s inými krajinami EÚ

Názor na médiá a parlament

15.12.2024 (SITA.sk) - Väčšina obyvateľov Slovenska nie je spokojná s tým, ako na Slovensku funguje demokracia. Ukázal to prieskum Eurobarometer . VýsledkyNárodnej správy Eurobarometra z jesennej vlny na pôde Európskeho informačného centra v Bratislave odprezentovala sociologička Oľga Gyárfášová Ako priblížila, s tým, ako funguje demokracia na Slovensku, je nespokojných 62 percent obyvateľov. Oproti jarnej vlne prieskumu je to o deväť percentuálnych bodov viac.V porovnaní s ostatnými členskými krajinami EÚ , ak ide o demokraciu, patrí Slovensko k jedným z najnespokojnejších krajín. Viac nespokojní s fungovaním demokracie sú len na Cypre (67 %) a v Grécku (71 %).Prieskum ukázal, že na Slovensku je tiež nízka dôvera v národné inštitúcie. Národnej rade SR dôveruje 32 percent obyvateľov Slovenska a vláde 31 percent.Prieskumom sa zisťovala aj dôvera obyvateľov v médiá. Ako z neho vyplynulo, 72 percent obyvateľov si myslí, že slovenské médiá poskytujú dôveryhodné informácie.Sociologička priblížila, že je to výrazne viac, než bolo v jarnej vlne prieskumu, a to o 18 percentuálnych bodov. Opačného názoru je 26 percent respondentov. Európsky priemer, ak ide o dôveru v médiá, je 69 percent.