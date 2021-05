Väčšina rodičov chce mať zo svojich detí lekárov, najmenej obľúbeným je televízny moderátor

Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie vedy

Ohodnotenie vedcov je nedostatočné

10.5.2021 - Zaujímavejším povolaním ako vedec bola pre respondentov pozícia lekára, IT špecialistu, právnika či architekta. Vyplýva to z prieskumu agentúry 2muse pre Eset Science Award – ocenenie pre výnimočných vedcov, ktorý poskytla Michaela Lukovičová z agentúry Seesame. Na prieskume, ktorý sa konal od 16. do 18. februára 2021, sa zúčastnilo 1 002 respondentov nad 15 rokov.Lukovičová priblížila, že povolanie vedca by svojmu dieťaťu vybralo 17 percent ľudí, pričom rovnaký počet by zvolilo povolanie remeselníka. Respondenti si z rebríčka povolaní mohli označiť tri možnosti. Najpopulárnejšie bolo povolanie lekára. Túto možnosť si zvolila takmer polovica opýtaných.Z respondentov zaznačilo možnosť IT špecialistu 45 percent, právnika 35 percent a architekta 20 percent. Povolanie policajta by pre svoje dieťa vybralo 11 percent a hasiča 10 percent respondentov.Deväť percent respondentov by rado videlo svoje dieťa ako vysokoškolského pedagóga a rovnaký počet ako poslanca Národnej rady SR. Pre respondentov bolo najmenej zaujímavé povolanie YouTuber/influencer (5 percent) či televízny moderátor (5 percent).Podľa Lukovičovej s povolaním vedca sa ľudom spájajú kladné vlastnosti. Respondenti ich považujú za inteligentných, trpezlivých, ale aj zaneprázdnených. Viac ako 86 percent opýtaných v prieskume súhlasilo s tým, že Slovensko potrebuje zlepšiť postavenie vedy a vedcov.Finančné ohodnotenie vedcov je však podľa 60 percent respondentov nedostatočné. Takmer 90 percent opýtaných súhlasilo s tým, že vedecká práca je pre rozvoj a prosperitu spoločnosti nesmierne dôležitá.„Bežní ľudia si nie vždy vedia predstaviť, čo všetko vedecká práca zahŕňa a vyžaduje. Je preto úlohou vedcov samotných, ale aj inštitúcií a odborných spoločností jednoduchým jazykom vysvetľovať prínos vedy a výskumu,“ vysvetlil generálny riaditeľ spoločnosti Eset Richard Marko.Dodal, že aj to je úlohou ocenenia Eset Science Award, ktoré vstúpilo do tretieho ročníka. Vedcov a vysokoškolských pedagógov možno nominovať do 17. mája.