Väčšina rodičov stratí nárok na pandemické OČR, deťom začínajú prázdniny skôr

Prázdniny stanovuje ministerstvo

O zmene môže rozhodnúť Gröhling

17.12.2020 (Webnoviny.sk) - Väčšina rodičov detí vo veku do 11 rokov, ktoré navštevujú základnú školu, nebude mať od 21. decembra tohto roka nárok na pandemickú OČR. Agentúre SITA to potvrdila Jana Hrabková z komunikačného odboru Sociálnej poisťovne . Nárok na ošetrovné na dieťa totiž podľa nej nevzniká z dôvodu, že sa obdobie vianočných prázdnin predĺžilo."Rodičia školopovinných detí na základných školách do 11. roku veku budú mať cez vianočné prázdniny nárok na ošetrovné iba v prípade, ak je výučba na školách aj počas prázdnin prerušená na základe rozhodnutia príslušného orgánu, teda nie z dôvodu, že sú prázdniny," upozornila Hrabková.Väčšina škôl na Slovensku je však pre prvý stupeň do konca tohto týždňa v prevádzke, a preto rodičia týchto detí nebudú mať nárok na pandemické ošetrovné počas zimných prázdnin.Ministerstvo školstva podľa platnej legislatívy stanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom termíny školských prázdnin."Súčasne môže minister školstva v čase krízovej situácie rozhodnúť o inom období školských prázdnin, ako je uvedené vo všeobecne záväznom právnom predpise," uviedla Hrabková. Z dôvodu prázdnin nárok na ošetrovné preto podľa nej nevzniká.Zimné prázdniny budú pre všetky základné a stredné školy v čase od pondelka 21. decembra 2020 do piatka 8. januára 2021.