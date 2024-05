Väčšina Rusov by podporila ukončenie vojny „tento týždeň“, ale iba pod podmienkou ponechania si okupovaných území

17.5.2024 (SITA.sk) - Väčšina obyvateľov Ruska by okamžite podporila ukončenie vojny na Ukrajine, ale iba v prípade, že by okupované územia neboli vrátené Ukrajine. Ako referuje web news.sky.com, vyplýva to z najnovšieho prieskumu, ktorý uskutočnila ruská nezávislá agentúra Levada Center.Zatiaľ čoby podporilo ukončenie vojny „tento týždeň“, toto číslo kleslo až na, ak by podmienkou mieru bolo vrátenie okupovaných ukrajinských území.Podľa Levada Center podpora ruskej armády zostáva približne na úrovni, pričom ju pravdepodobne podporujú hlavne starší respondenti. Putina údajne podporujeruských občanov.Zdá sa však, že ľudia vo veku od 18 do 24 rokov menej pravdepodobne podporujú súčasného ruského vodcu, pričom ažneschvaľuje jeho aktivity vo funkcii prezidenta.