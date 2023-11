Väčšina Slovákov bude vianočné darčeky nakupovať cez internet. Ako naložia s odpadom z e-shopov?

Aj e-shopy produkujú odpad

Niektorí obaly ešte využijú

5.11.2023 (SITA.sk) - Slovenskí spotrebitelia plánujú tieto Vianoce uprednostniť e-shopy pred kamennými obchodmi počas nakupovania darčekov.Ukázal to reprezentatívny prieskum pre startup Repetito, ktorý sa uskutočnil v septembri na vzorke 1 050 respondentov starších ako 18 rokov.Výlučne online chce nakúpiť rovných desať percent opýtaných, a to pre šetrenie času. Ďalších 52 percent respondentov hovorí, že väčšinu darčekov kúpi cez e-shopy a len niektoré dokúpi v kamenných obchodoch.Naopak, väčšinu darčekov osobne v obchodoch a len výnimočne online plánuje kupovať 28 percent opýtaných. Ďalších päť percent respondentov si je istých, že nakúpi len v kamenných obchodoch. Zvyšných šesť percent nevedelo odpovedať.Faktom je, že rastúci záujem po online nákupoch zvyšuje produkciu odpadu z e-shopov, ktorú tvoria obalové materiály.Rovnaký prieskum zisťoval, ako sa spotrebitelia obalov zbavujú. Viac ako polovica opýtaných obaly zahadzuje do separovaného odpadu. Ďalšia takmer štvrtina obaly ďalej využíva napríklad na uskladnenie vecí.Viac ako 13 percent opýtaných obaly hromadí a neskôr separuje. Do obyčajného komunálneho odpadu ich zahadzuje sedem percent respondentov.Podľa dát Eurostatu v roku 2021 vyprodukoval každý obyvateľ EÚ v priemere 188,7 kilogramu odpadu z obalov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to bolo o 10,8 kilogramu viac, oproti roku 2011 o takmer 32 kilogramov.