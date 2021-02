Väčšina Slovákov sa počas koronakrízy zamerala na zdravšiu stravu, sú náročnejší aj na donášku

stravu

13.2.2021 (Webnoviny.sk) - Zatvorené reštaurácie i firemné jedálne, možnosť objednať si jedlo domov a take - away do značnej miery ovplyvnili stravovacie návyky Slovákov.Podľa najnovších dát z Food Barometra, ktorého sa zúčastnilo 5 740 respondentov, viac ako polovica opýtaných zamestnancov upriamila počas koronakrízy svoju pozornosť na zdravšiu. Tú si pripravovali buď doma, alebo si jedlo objednávali z reštaurácie.Ľudia pritom pri dovoze dávajú prednosť reštauráciám, ktoré poznajú a v ktorých zvykli jesť aj pred vypuknutím koronakrízy. Zároveň však začali dbať viac na to, čo im do škatuľky zabalia.Čerstvosť surovín, z ktorých je jedlo pripravené, je podľa prieskumu dôležité pre 63,4 % opýtaných, pričom predchádzajúci rok to bolo veľmi dôležité iba pre štvrtinu z nich (25,4 %).Slovákom sa aktuálne podľa prieskumu páčia reštaurácie, ktoré ponúkajú viac šalátov (je to dôležité pre 39,4 %) a vegetariánske alebo vegánske jedlá (15,3 %).Pre viac ako 15 % opýtaných je dôležité, že sú v ponuke zreteľne označené nutričné hodnoty jedál, a 38,8 % respondentov oceňuje, ak reštaurácia v jedálnom lístku zvýrazňuje „zdravšie možnosti“.Za jedlo z reštaurácií pritom z celkových 714 000 zamestnancov platí podľa údajov z Treximy 415 000 z nich zamestnaneckými benefitmi - stravnými lístkami alebo elektronickou stravovacou kartou.To, či je uprednostnenie zdravej nana Slovensku dlhodobý trend, alebo len odpoveď na aktuálnu situáciu, nie je podľa prieskumu isté. Rovnako nie sú isté ani zmeny v legislatíve príspevku na stravovanie zo strany zamestnávateľa.Podľa údajov z Food Barometra tieto prevádzky počas bežného pracovného dňa vydajú 150 a viac obedov. Je to aj vďaka tomu, že mnoho z nich počas lockdownu doplnilo svoje služby o take - away.